اليمن.. منظمات إنسانية تدعو لتمديد الهدنة 6 أشهر إضافية

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

دعت 30 منظمة إنسانية ودولية عاملة في اليمن، أطراف النزاع إلى تمديد الهدنة التي من المقرر أن تنتهي، الثلاثاء، مؤكدة أن عدد الضحايا المدنيين تراجع بشكل ملحوظ منذ بدء الهدنة في نيسان/أبريل الماضي.

وقالت المنظمات في بيان مشترك صدر عنها، ”نحث جميع أطراف النزاع على تمديد الهدنة لمدة ستة أشهر أو أكثر، والالتزام ببنودها والوفاء بها جميعها“.

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان، ”أنقذوا الأطفال“ و“أوكسفام“ والمجلس النرويجي للاجئين وغيرها من المنظمات العاملة في اليمن.

وأكدت المنظمات في بيانها أنه ”خلال الأشهر الأربعة الماضية، شهد اليمنيون أطول فترة هدوء في البلاد منذ أكثر من سبع سنوات“، مضيفة: ”لقد وفرت الأشهر الأربعة الماضية لحظات من الطمأنينة والأمل للشعب اليمني. لا يسعنا أن نفقد هذا التقدم الآن“.

وفي الثاني من نيسان/أبريل الماضي، دخلت الهدنة حيز التنفيذ بوساطة من الأمم المتحدة. وشمل الاتفاق السماح برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي المفتوح فقط لرحلات المساعدات منذ 2016؛ ما مثّل بارقة أمل نادرة منذ اندلاع الصراع في 2014.

وخلال فترة الهدنة، تبادلت الحكومة اليمنية والحوثيون اتهامات بخرق وقف النار، ولم يطبّق الاتفاق بالكامل وخصوصا ما يتعلق برفع حصار الحوثيين عن مدينة تعز، لكنه نجح بالفعل في خفض مستويات العنف بشكل كبير.

ويبذل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ جهودا لتمديد الهدنة. لكن لم تتضح بعد مواقف الحوثيين والحكومة الشرعية.