اليمن.. تعيين رأفت الثقلي محافظًا لسقطرى

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارًا بتعيين رأفت علي إبراهيم الثقلي محافظًا لمحافظة سقطرى، عقب نحو عامين من شغور المنصب، بعد مغادرة محافظها السابق رمزي محروس الذي يتهم بموالاته للإخوان.

والثقلي قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، وكان يشغل رئيس المجلس في محافظة سقطرى، والقائم بمهام رئيس الإدارة الذاتية في المحافظة.

ويعد ”الثقلي“ منذ عامين الحاكم الفعلي للأرخبيل، عقب مغادرة محافظها السابق رمزي محروس، بعد مواجهات مسلحة اندلعت حينها بين القوات الجنوبية وقوات المحروس الذي يتهمه الانتقالي الجنوبي بموالاته لجماعة الإخوان، وتنفيذ أجنداتهم المعادية للجنوب، والتحالف العربي في الأرخبيل.

وقالت مصادر مطلعة لـ“إرم نيوز“ إن قرارات جمهورية مرتقب صدورها، خلال الساعات المقبلة، تتضمن تغيير محافظي مأرب وأبين ولحج، في إطار التوافقات الأخيرة التي تمت ضمن تفاهمات بنود اتفاق الرياض.

وأشارت إلى أن ذياب بن معيلي سيكون محافظًا لمحافظة مأرب، خلفًا لسلطان العرادة، الذي شغل ذلك المنصب منذ نحو 5 سنوات، وبات مؤخرًا عضوًا في مجلس القيادة الرئاسي.

وكان قرار جمهوري صدر، مساء الأحد، قضى بتعيين مبخوت مبارك بن ماضي محافظًا لحضرموت، خلفًا للواء فرج البحسني، فيما تداول ناشطون احتفالات عارمة عمت مدن ساحل حضرموت ابتهاجًا بإزاحة البحسني.