من هو مبخوت بن ماضي محافظ حضرموت اليمنية الجديد؟

أعُلن، مساء يوم الأحد، بموجب قرار جمهوري في اليمن، تعيين محافظ جديد لمحافظة حضرموت النفطية كبرى المحافظات اليمنية الواقعة، شرق البلاد.

ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“، فقد قضى القرار الجمهوري، الذي حمل رقم 18 للعام 2022، بتعيين مبخوت بن مبارك مرعي يسلم بن ماضي محافظًا لمحافظة حضرموت.

وجاء تعيين مبخوت، خلفًا للواء فرج سالمين البحسني الذي شغل منصب محافظ حضرموت، وقائد المنطقة العسكرية الثانية في المكلا، منذ العام 2017، وأصبح البحسني، منذ أبريل/نيسان الماضي، عضوًا ضمن 7 أعضاء آخرين في مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الذي تسلّم السلطة رسميًا من الرئيس السابق عبدربه منصور هادي.

والمحافظ الجديد لمحافظة حضرموت هو مبخوت مبارك مرعي يسلم بن ماضي، الذي وُلد، في العام 1966، في منطقة عمد بمديرية حريضة بمحافظة حضرموت.

ويعد مبخوت واحدًا من أبرز أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام، أكبر الأحزاب السياسية في اليمن.

وهو عضو في البرلمان اليمني، منذ العام 2003، عن الدائرة البرلمانية 155 بمحافظة حضرموت، هو عضو في لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة في البرلمان.

ووفقًا للمعلومات المتوافرة عن مبخوت بن ماضي منذ آخر دورة لمجلس النواب اليمني قبل العام 2011، فهو يحمل مؤهل ثانوية عامة، ومع ذلك يحظى بمحبة وتقدير الكثيرين من أبناء محافظة حضرموت.