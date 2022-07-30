جدل واسع في اليمن بسبب إجازة مطلع العام الهجري‎‎

سادت حالة واسعة من الجدل في المحافظات اليمنية المحررة، جراء تعميمين متعارضين صادرين عن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، حول إجازة يوم غد الأحد بمناسبة مطلع العام الهجري الجديد، من عدمها.

وكانت وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“ بنسختها التابعة للشرعية، نشرت يوم الخميس الماضي، خبرًا منسوبا لوزارة الخدمة المدنية، يفيد بأن يوم غد الأحد هو إجازة رسمية بمناسبة مطلع العام الهجري الجديد 1444، مشيرة إلى أن الأول من محرم صادف يوم السبت، الذي هو يوم عطلة، لذا يعد الأحد يوم إجازة تعويضا.

ومساء اليوم السبت، نشرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات التابعة للحكومة الشرعية، تنويها عبر صفحتها الرسمية على موقع ”فيسبوك“، أكدت من خلاله أن غدا الأحد هو يوم دوام رسمي، ونفت وجود إجازة، مبينة أن وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“ نشرت دون الرجوع للوزارة.

وقالت الوزارة: ”صرح مصدر مسؤول في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بأن الوزارة لم تصدر أي تعميم أو تدلي بإفادة لأيٍّ من الجهات الرسمية وغير الرسمية بخصوص إجازة اليوم الأول من شهر الله المحرم لذا فهي غير مسؤولة عن أي تعاميم تسربها وكالة الأنباء اليمنية سبأ لا يكون مصدرها الوزارة الشرعية في عدن“.

وحمّلت وكالة الأنباء سبأ ”المسؤولية عن مثل هذه التسريبات السياسية غير المسؤولة، علماً بأن القانون لا يمتّ بحال إلى ما تم الإعلان عنه، حيث ينص على أن يوم السبت هو يوم راحة وبالتالي فإنه لا يعوّض“.

وتسببت تلك التعميمات المتعارضة بين وكالة ”سبأ“ ووزارة الخدمة المدنية، بحالة جدل واسعة بين أوساط اليمنيين، الذين عبروا عن استيائهم من تلك الفوضى في التعميمات الحكومية، واعتماد الإجازات الرسمية والدينية.

وذكر مصدر محلي لـ“إرم نيوز“، أن سبب ذلك التعارض، يعود إلى: ”وجود خلاف بين وزير الخدمة المدنية والتأمينات، ونائبه، مشيرا إلى أن نائب الوزير هو من صرح لوكالة سبأ يوم الخميس الماضي بوجود إجازة يوم غد الأحد، بينما ينفي الوزير صحة ذلك ويعتبره يتنافى مع قانون الإجازات والعطل، الذي يؤكد بأن السبت يعتبر يوم راحة وليس عطلة يتم تعويضها بيوم آخر“.

وقبل قليل، حسمت وكالة الأنباء ”سبأ“ ذلك الجدل بخبر مقتضب على موقعها الرسمي، أكدت من خلاله ما جاء في تنويه وزارة الخدمة المدنية، بأن يوم غد الأحد يعتبر يوم دوام رسمي، كون الأول من محرم صادف اليوم السبت الذي هو يوم راحة لا يتم تعويضه بيوم آخر.