جنازة حاشدة للمفكر الإسلامي اليمني أبو بكر العدني المشهور.. فمن هو؟‎‎

شهدت مدينة تريم في محافظة حضرموت شرق اليمن، اليوم الجمعة، أكبر موكب جنائزي لتشييع جثمان الداعية والمفكر والشيخ الجليل الحبيب أبوبكر العدني بن علي المشهور، الذي وافته المنية يوم الأربعاء الماضي في أحد مشافي الأردن حيث كان يتلقى العلاج.

توفي الشيخ المشهور عن عمر ناهز الـ76 عاما، قضى معظمه في العلم والتنوير ونشر الدعوة الإسلامية، حيث كان الفقيد صاحب مسيرة علمية ودور كبير في البحث والإرشاد، وله إضافات محمودة في الفكر والأدب، والعمل الدعوي المنفتح على نهج الوسطية والاعتدال، والتعايش السلمي بين الحضارات.

ولد العلامة والمفكر اليمني أبوبكر المشهور عام 1366 هجرية الموافق 1946 ميلادية، في مدينة أحور بمحافظة أبين جنوب اليمن، ونشأ الفقيد في كنف والده علي بن أبي بكر المشهور، وحفظ القرآن الكريم على يديه، وتلقى دراسته الابتدائية في مدينتي أحور والمحفد بمحافظة أبين، ثم انتقل إلى عدن وتلقى دراسته الثانوية فيها، وتخرج من جامعة عدن كلية التربية قسم اللغة العربية، ودرَّس الفقيد في المدرسة الميمونة بأحور، ثم درَّس في بعض مدارس عدن بعد تخرجه من الجامعة.

غادر المشهور اليمن إلى السعودية في ثمانينات القرن الماضي، في 1400 هجرية، واستمر في تلقي تعليمه من هناك، كما عمل إماما وخطيبا في عدد من مساجد مدينة جدة لما يقرب من 12 عاما، قبل أن يعود إلى اليمن لاحقا لينشئ العديد من الأربطة الإسلامية والمراكز التعليمية والمهنية في عدة محافظات، فضلا عن إقامته لعشرات الدورات الصيفية لطلاب وطالبات المدارس.

وأسس المشهور ”دار الزهراء“ لتعليم المرأة، وأقام عدة فروع لها في المحافظات، كما أسس ”مدرسة الفتيان“ لتحفيظ القرآن الكريم، و“مركز الإبداع للدراسات وخدمة التراث“، بالإضافة لتأسيسه عددا من المنتديات الثقافية في وادي حضرموت، وحصل الفقيد مؤخرا من جامعة عدن على شهادة الدكتوراة الفخرية، تقديرًا لما قدمه من اجتهادات لإثراء الفكر الإسلامي والإنساني.

وبلغت مؤلفات الحبيب أبوبكر العدني المشهور نحو 79 كتابا في الفقه والأدب والتاريخ والسلوك والفكر والشعر، إضافة إلى مجموعة كبيرة من المحاضرات والندوات الصوتية والمرئية المتضمنة للمواضيع السلوكية والشرعية ومعالجاته لقضايا المرحلة المعاصرة.

ومن أشهر كتب الراحل التي ألفها: ”الأسس والمنطلقات في تحليل غوامض سنة المواقف وفقه التحولات، والتليد والطارف شرح منظومة فقه التحولات وسنة المواقف، والأطروحة، والأفق الضيق، الاستشراق والتنوير، وإحياء لغة الإسلام العالمية، وفقه الدعوة في المرحلة المعاصرة، وفقه الدعوة للمرأة المسلمة، والإحاطة والاحتياط من شبه الوقوع فيما أخبر به عند قرب الساعة من العلامات والأشراط، ورجال المنابر والمقامات أشد الناس حاجة للأخلاق، وسياحة في ديوان الإمام الحداد، والمورد العذب، وبكاء القلم، السباعيات، ونفثات من الشعر الحديث، وإحياء منهجية النمط الأوسط من بقية السيف وسادة الصلح، ودراسة عن الشاعر حسان بن ثابت، ودوائر الإعادة ومراتب الإفادة، الطرف الأحور في تاريخ مخلاف أحور، ولوامع النور، وتراجم لنخبة من أعلام حضرموت، والنبذة الصغرى في معرفة علامات الساعة الكبرى والوسطى والصغرى، واللطائف في أدب العوارف، وشرح بداية الهداية للإمام الغزالي، والفنجان في بيان عجائب الإنسان العدني، وسلسلة أعلام مدرسة حضرموت“.