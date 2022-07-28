من هو وزير الدفاع اليمني المقال محمد علي المقدشي؟

أقيل الفريق الركن محمد علي أحمد المقدشي من منصبه كوزير للدفاع في اليمن، وعين محسن محمد حسين الداعري وزيرا للدفاع بدلا منه، ضمن تعديل وزاري محدود في الحكومة اليمنية.

ولكن المقدشي لم يتم استبعاده رسميا من السلطة، فقد تم تعيينه مستشاراً لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لشؤون الدفاع والأمن.

والمقدشي عينه الرئيس السابق عبدربه منصور هادي في نوفمبر من العام 2018 خلفًا للواء محمود الصبيحي، المعتقل لدى الحوثيين منذ آذار/ مارس 2015، حيث جاء بعد أن ظل هذا المنصب شاغرًا أكثر من 3 أعوام.

وبحسب ما نشرت عنه وسائل إعلام محلية، يعتبر المقدشي أحد القيادات العسكرية البارزة في اليمن، وهو مقرب من علي محسن الأحمر القريب من حزب الإصلاح الذي يعد الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، وشغل عددًا من المناصب المهمة في البلاد.

ومن بين المناصب القيادية المهمة التي شغلها في الجيش اليمني خلال مراحل مختلفة من تاريخ البلاد، قائد المنطقة العسكرية السادسة عام 2013، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة للشؤون الفنية عام 2012، وقائد محور عتق قائد اللواء 21 ميكا عام 2007.

وكان المقدشي قد كُلف بقيادة القوات المسلحة اليمنية في خضم الانقلاب الحوثي ضد الحكومة الشرعية في أيلول/ سبتمبر 2014، وفي أيار/ مايو 2015 أصدر الرئيس هادي قرارًا بتعيينه رئيسًا لهيئة الأركان العامة في وزارة الدفاع خلفًا للواء حسين خيران.

كما صدر قرار جمهوري في أيلول/ سبتمبر 2017 قضى بتعيين المقدشي مستشارًا للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، ومندوبًا في قيادة القوات المشتركة لعاصفة الحزم وإعادة الأمل، كما تمت ترقيته إلى رتبة فريق.

أما في آذار/ مارس 2018، أصدر الرئيس هادي قرارًا بتكليفه القيام بأعمال وزير الدفاع مع استمرار رفض الحوثيين الإفراج عن اللواء محمود الصبيحي، كما عُين حينها أيضًا ممثلًا لليمن لدى القوات المشتركة التي تضم قوات دول تحالف دعم الشرعية في اليمن.