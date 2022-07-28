مسؤول يمني: فقدان الاتصال بسفينة عمانية وطاقمها في عرض البحر

ذكر مسؤول يمني ومصادر محلية اليوم الخميس أن السلطات فقدت الاتصال بسفينة تجارية عمانية وطاقمها قبالة محافظة أرخبيل سقطرى الواقعة في المحيط الهندي على السواحل الشرقية لليمن.

وقال وكيل أول محافظة سقطرى الرائد محمد الجريبي، في اتصال هاتفي مع رويترز ”السلطات تلقت بلاغا من مالك سفينة صغيرة محملة بالبضائع بفقدانها، بعد يوم من إبحارها في السابع من يوليو/ تموز من ميناء نشطون في محافظة المهرة على بحر العرب إلى جزيرة سقطرى وعلى متنها أربعة بحارة يمنيين“.

وأضاف أن السفينة التي تحمل رقم 485 فقدت على بعد 60 كيلومترا تقريبا من سواحل أرخبيل سقطرى، بعد تعطل محركها، من ثم فقدان الاتصال مع طاقهما والذي كان يتم من خلال هواتف تعمل بالأقمار الصناعية.

وطالب المسؤول اليمني حكومة بلاده والتحالف العربي بسرعة التحرك في البحث وإنقاذ البحارة الذين لا يعرف مصيرهم حتى الآن.

وقال إن على الجهات الحكومية ”منع الإبحار إلى سقطرى والمخاطرة بالأرواح في موسم الخريف“ حيث تكون الرياح شديدة جدا“ خاصة وأن المنافذ البحرية للجزيرة تغلق سنويا منذ منتصف مايو/ أيار إلى أكتوبر/ تشرين الاول بسبب اضطرابات البحر وتقلباته الشديدة والخطيرة.

وتخضع سواحل اليمن والجزر الواقعة في جنوبه وشرقه في البحر العربي حتى جزيرة سقطرى لإشراف ومراقبة قوات التحالف العربي.