تعديل وزاري محدود في اليمن

قال بيان اليوم الخميس إن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في عدن أجرت تعديلا وزاريا شمل تعيين محسن محمد حسين الداعري وزيرا للدفاع وسعيد سليمان بركات الشماسي وزيرا للنفط.

كما تم تعيين الفريق الركن محمد علي أحمد المقدشي مستشاراً لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لشؤون الدفاع والأمن.

وذكر البيان الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أنه تم تعيين المهندس مانع يسلم صالح بن يمين وزيراً للكهرباء والطاقة.

والمهندس سالم محمد العبودي الحريزي وزيراً للأشغال العامة والطرق.

وقال البيان إن هذا القرار يعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.