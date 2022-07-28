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أخبار

تعديل وزاري محدود في اليمن
تاريخ النشر: 28 يوليو 2022 18:12 GMT
تاريخ التحديث: 28 يوليو 2022 18:50 GMT

تعديل وزاري محدود في اليمن

قال بيان اليوم الخميس إن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في عدن أجرت تعديلا وزاريا شمل تعيين محسن محمد حسين الداعري وزيرا للدفاع وسعيد سليمان بركات الشماسي

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المصدر: فريق التحرير

قال بيان اليوم الخميس إن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في عدن أجرت تعديلا وزاريا شمل تعيين محسن محمد حسين الداعري وزيرا للدفاع وسعيد سليمان بركات الشماسي وزيرا للنفط.

كما تم تعيين الفريق الركن محمد علي أحمد المقدشي مستشاراً لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لشؤون الدفاع والأمن.

وذكر البيان الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أنه تم تعيين المهندس مانع يسلم صالح بن يمين وزيراً للكهرباء والطاقة.
والمهندس سالم محمد العبودي الحريزي وزيراً للأشغال العامة والطرق.

وقال البيان إن  هذا القرار يعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

 

 

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