محافظ شبوة يوقف قائدين أمنيين على خلفية الاشتباكات الدامية

أصدر محافظ شبوة النفطية جنوب شرق اليمن، عوض بن الوزير العولقي، مساء الأحد، قراري توقيف بحق قائد قوات الأمن الخاصة، وقائد اللواء الثاني دفاع شبوة، على خلفية أحداث عنف وقعت في مدينة عتق قبل أيام.

وقضى القرار الذي نشرته الصفحة الرسمية لمكتب إعلام محافظ شبوة على فيسبوك، بتوقيف العميد عبد ربه لعكب قائد قوات الأمن الخاصة في شبوة، وكذلك العقيد وجدي باعوم قائد اللواء الثاني دفاع شبوة، عن مزاولة أي عمل أمني في المحافظة.

وبحسب القرار، فقد تم إلزام الموقوفين عن العمل بِعدم دخول المعسكرات، والبقاء في منازلهم الأصلية الخاصة بهما، وعدم مُمارسة أي أعمال عسكرية بِشكل مُباشر أو غير مُباشر.

كما قام محافظ شبوة بتكليف نائب مدير عام شرطة المحافظة، بالقيام بمهام قائد القوات الخاصة وبكامل الصلاحيات، بالإضافة إلى تكليف أركان اللواء الثاني دفاع شبوة، بالقيام بمهام قائد اللواء الثاني وبكامل الصلاحيات القانونية.

وجاءت قرارات العولقي، عقب أيام من أحداث عنف وقعت في مدينة عتق بشبوة، بين القوتين، أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل، وإصابة آخرين من الطرفين وبينهم مدنيون.

وكانت اللجنة العسكرية الخاصة التي شكلها محافظ شبوة، لتقصي حقائق الأحداث التي جرت في مدينة عتق بين القوتين، عقدت اجتماعًا لها، يوم الأحد، برئاسة المحافظ عوض العولقي، وخرجت بتلك القرارات.

وأكد محافظ شبوة أن اللجنة ما زالت تعمل على جمع الاستدلالات للوصول إلى الحقائق، لافتًا إلى أنه ”اتخذ هذه القرارات من أجل تفويت الفرص على من يريدون إثارة الفتن، وجر أبناء المحافظة إلى الاقتتال فيما بينهم“، على حد تعبيره.