الحوثيون يكثفون قصف خبزة في البيضاء وعدد القتلى يرتفع إلى 13

قتل مدنيان يمنيان وأصيب اثنان آخران في قصف شنته ميليشيات الحوثيين، يوم الخميس، على قرية خبزة، شمال غرب محافظة البيضاء، لترتفع أعداد القتلى إلى 13 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال، منذ بدء الحصار الذي يفرضه الحوثيون على القرية منذ أيام.

وبحسب مصادر محلية بمحافظة البيضاء، فإن ميليشيات الحوثيين شنّت قصفًا بمختلف أنواع الأسلحة، الخميس، على قرية ”خبزة“ بمديرية القريشية، شمال غرب المحافظة، ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين، وإصابة اثنين آخرين بجراح، وتضرر عدد من منازل المواطنين.

وأشارت المصادر في حديثها لـ“إرم نيوز“ إلى تعزيزات عسكرية أرسلتها ميليشيات الحوثيين، الخميس، إلى تخوم القرية، في تطور يشير إلى نوايا اقتحامها بقوة عسكرية كبيرة خلال الساعات القادمة، بعد فشل كل محاولاتها السابقة في الاقتحام وفرضها حصارًا على الأهالي منذ أكثر من أسبوع، وسط مقاومة مستميتة من أهالي خبزة دفاعًا عن قريتهم.

وقالت المصادر إن ميليشيات الحوثيين تتذرع بتعرض أحد حواجزها العسكرية القريبة من القرية لهجوم مسلح قبل أيام، وأنها تحاول ملاحقة المعتدين، في حين أنها مارست ضد أهالي القرية جرائم وانتهاكات طالت منازل المدنيين ومزارعهم وآبارهم خلال الأيام الماضية.

وأكدت المصادر أن ضحايا القصف المتقطع الذي تشنّه ميليشيات الحوثيين على قرية ”خبزة“ بمديرية القريشية، منذ اليوم الأول للحصار، وصل إلى أكثر من 13 قتيًلا من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وعشرات الجرحى، على الرغم من جهود الوساطات القبلية والاجتماعية لاحتواء الموقف.

ووجه مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، يوم الخميس، الحكومة اليمنية ”بالتدخل العاجل لإغاثة سكان القرية المنكوبة، بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية“.

واطلع مجلس القيادة، في اجتماع عقد الخميس بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، على تقريرين من محافظة البيضاء والجهات الأمنية حول ”الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الميليشيات الحوثية في قرية خبزة المسالمة، بما في ذلك إحكام الحصار الخانق عليها ومنع الأهالي من الوصول إلى الخدمات الطبية والسلع الغذائية“، طبقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وقالت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، الثلاثاء الماضي، إنه في حال استمرار محاولات ميليشيات الحوثيين لاقتحام قرية خبزة فإن ذلك ”سيؤثر على استمرار الهدنة وينسف الجهود التي بذلها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والمجتمع الدولي والمبعوثين الأممي والأمريكي“.

وطالبت المجتمع الدولي والإقليمي بسرعة التحرك للضغط على ميليشيات الحوثيين، وإيقاف اعتدائها ”الصارخ“ على القرية وفك الحصار والالتزام بالهدنة.

وأشارت وزارة حقوق الإنسان إلى أن ”المعلومات التبريرية والمضللة التي يسوقها الإعلام الحوثي بشأن اعتداء أحد أهالي خبزة على نقطة عسكرية تابعة للحوثيين عارية من الصحة، وهي محاولة بائسة لاستخدامها كذريعة لاقتحام المنطقة والتنكيل بأهلها، والتمركز فيها“.