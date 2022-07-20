حقوقي: ميليشيات الحوثي تختطف عشرات الفتيات في محافظة حجة

كشف هاني وردان المحامي اليمني وعضو فريق الرصد باللجنة للوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان‎، أن ميليشيات الحوثي شنت خلال الأيام الماضية حملة مداهمات لمنازل في محافظة حجة شمال غرب اليمن، واختطاف عشرات الفتيات والزج بهن في سجن النصيرية المركزي.

وقال في منشور عبر صفحته في فيسبوك ”.. شهدت مدينة حجة في الأيام المنصرمة حملة مداهمات بيوت ومنازل واختطاف عشرات الفتيات والزج بهن في سجن النصيرية المركزي ودون أي سبب أو مسوغ قانوني“.

وأضاف “ هل فعلا غاب دور الرجال والأحرار والشرفاء وأصبح يتحكم فيها الغوغاء والشواذ من عناصر ميليشيات الكهنوت؟!، هل إحياء مناسبة الخرافة أو ما يطلق عليها بالولاية هو مناسبة لهتك أعراض أبناء المحافظة والزج بالفتيات في السجن دون مسوغ قانوني يسمح بذلك؟!“.

وختم قائلا ”أتمنى على دعاة الإنسانية والقائمين على المنظمات الحقوقية أن يكون لهم موقف واضح في إدانة هذه الكارثة الدخيلة والنادرة.. وأرجو من شرفاء المحافظة الأحرار مَن لديهم أي تفاصيل أو معلومة أن يقدموها من أجل الحد وإيقاف تلك الأيادي العابثة بأعراض اليمنيين“.