اشتباكات مسلحة في شبوة وأنباء عن سقوط قتلى

وقعت اشتباكات مسلحة، اليوم الثلاثاء، في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة جنوبي اليمن، فيما راجت أنباء عن سقوط قتلى وجرحى.

وبحسب تقارير محلية، فقد اندلعت اشتباكات بين تابعين لقوات دفاع شبوة وعناصر من قوات الأمن الخاصة التي يقودها العميد عبدربه لعكب.

ونقل موقع عدن الغد المحلي عن شهود عيان قولهم، إن ”قوة تابعة لموكب لعكب اشتبكت مع قوة من دفاع شبوة وسط عتق وهو ما أسفر عن سقوط جرحى“، كما أشار إلى وقوع اشتباكات أخرى بين قوات دفاع شبوة وما تسمى قوات النجدة.

وتداول مغردون على موقع تويتر مقاطع لما قالوا، إنه تبادل إطلاق نار بين الطرفين.

جزء من لشتباكات عتق شبوة اليوم بين القوات الخاصة وقوات دفاع شبوة فوضى عارمة تعم شبوة pic.twitter.com/OPM3pLo3wr — الرفيق عبدالله العولقي𓃵 (@ABDULA_ALAULAQI) July 19, 2022

وتشهد مدينة شبوة توترا أمنيا خلال الفترة الأخيرة.

وقتل شخصان في اشتباكات قبلية بالمحافظة قبل نحو أسبوع، فيما أصيب آخرون بجروح.

وحينها قالت مصادر محلية في المحافظة لـ“إرم نيوز“ إن ”خلافًا نشب بين قبيلتين بسبب ثأر قديم في منطقة المصينعة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح“، مضيفة أن ”أحد القتلى ليس له علاقة بالمواجهات المسلحة، إذ أصابته طلقة نارية طائشة أثناء مروره قرب منطقة الاشتباك، فيما كان القتيل الآخر من إحدى القبيلتين“.