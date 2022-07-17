تظاهرة شعبية مناهضة للحوثيين في إب

شهدت إحدى المديريات الواقعة شمال محافظة إب وسط اليمن، اليوم الأحد، تظاهرة شعبية احتجاجًا على ممارسات مسؤول أمني تابع لميليشيات الحوثي الانقلابية.

وذكرت تقارير إعلامية يمنية أن العشرات من أبناء مديرية حبيش شمال محافظة إب، تجمهروا عصر اليوم الأحد، أمام مبنى إدارة الأمن الخاص في المديرية مرددين هتافات تطالب برحيل مدير الأمن المدعو قناف الهتار.

وحسب التقارير، جاءت تلك الاحتجاجات رفضًا للممارسات القمعية والانتهاكات المتواصلة التي انتهجتها عناصر الأمن بحق الأهالي، وكان آخرها اعتداء مبرح من قبلهم على أحد المواطنين من أبناء مديرية حبيش.

وأشارت التقارير إلى أن العناصر الأمنية التابعة لميليشيات الحوثي قامت بإطلاق نيران أسلحتها لبث الرعب في قلوب المتظاهرين بغية تفريقهم.

وأعرب عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي في اليمن عن آمالهم في أن يتحول ذلك التجمهر الصغير في وجه ممارسات الحوثيين القمعية بحق المواطنين، إلى انتفاضة شعبية كبيرة، تشمل جميع مديريات محافظة إب، لتعم بعد ذلك جميع المحافظات الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وتشهد المناطق القابعة تحت سطوة ميليشيات الحوثي، العديد من الانتهاكات والممارسات القمعية، وأعمال البطش والتهكم بحق المواطنين والأهالي، من قبل عناصر ومشرفي الحوثي، مستغلين بذلك سطوتهم ونفوذهم.