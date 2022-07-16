مقتل 8 جنود يمنيين في خروقات حوثية جديدة للهدنة

أعلنت قوات الجيش اليمني، السبت، مقتل 8 جنود وإصابة 9 آخرين، في خروقات جديدة ارتكبتها مليشيات الحوثيين للهدنة السارية التي ترعاها الأمم المتحدة في البلاد.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“، إن مليشيات الحوثيين، ارتكبت خلال يومي الخميس وأمس الجمعة، 188 خرقًا للهدنة الأممية في جبهات مختلفة من محافظات الحديدة، تعز، الضالع، حجة، صعدة، الجوف ومأرب.

وأشارت إلى أن الخروقات شملت ”إطلاق نار على مواقع الجيش من سلاح المدفعية والعيارات المختلفة وبالقنّاصة والطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها استشهاد 8 من أبطال الجيش الوطني وإصابة 9 آخرين في مواقع متفرّقة“.

وبحسب الوكالة اليمنية، فقد توزعت الخروقات ”بين 49 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة، و46 خرقاً في غرب محافظة حجة، و31 خرقاً في جبهات محور تعز، و26 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و25 خرقاً في محور البرح غرب تعز، و4 خروقات شمال وغرب محافظة صعدة، و4 خروقات شرق حزم الجوف، وثلاثة خروقات في محور الضالع“.

وقالت إن مليشيات الحوثيين، حاولت مرتين تنفيذ عملية تسلل لمجاميع من عناصرها المسلحة، باتجاه مواقع عسكرية في جبهة ”الأقروض“ بمحور تعز العسكري، ”وأفشلتها قوات الجيش بكفاءة“.

كما شملت خروقات الحوثيين عمليات استحداث مواقع عسكرية وحفر خنادق وبناء تحصينات وحشد تعزيزات، إضافة إلى نشر طيران استطلاعي مسيّر في مختلف الجبهات، ”مستغلة التزام قوات الجيش الوطني بوقف إطلاق النار“، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“.

وأعلنت الأمم المتحدة، في الثاني من نيسان/ إبريل الماضي، موافقة الأطراف اليمنية على هدنة تستمر لمدة شهرين، تتوقف خلالها العمليات العسكرية، تزامنًا مع استئناف عودة الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء الدولي، ودخول سفن المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، وهي مناطق تسيطر عليها مليشيات الحوثيين، إضافة إلى إطلاق مفاوضات بشأن فتح الطرقات والمعابر في مدينة تعز والمحافظات الأخرى.

وفي الثاني من حزيران/ يونيو الماضي، جرى تمديد الهدنة التي ترعاها الأمم إلى المتحدة، لمدة شهرين إضافيين، نفذت خلالها الحكومة اليمنية التزاماتها بشأن فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي وبجوازات سفر صادرة عن مليشيات الحوثيين، التي لم تلتزم من جهتها بالبند المتعلق بفك حصارها الذي تفرضه على مدينة تعز، منذ أكثر من سبع سنوات.