اليمن.. مقتل جندي في "الحزام الأمني" على يد مسلحين بعدن

أقدم مسلحون، في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، على قتل جندي في قوات ”الحزام الأمني“، الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، بمدينة المنصورة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وقالت مصادر أمنية لـ“إرم نيوز“: ”قام مسلحون وعددهم 4 أشخاص، كانوا يستقلون حافلة نوع (دباب ديو)، فجر اليوم، باستهداف جندي في الحزام الأمني أثناء تواجده في حارته ببلوك 12، مدينة المنصورة“.

وأضافت المصادر: ”جاءت الحافلة، التي كان يستقلها المسلحون الأربعة، إلى موقع تواجد الجندي ليباشره أحدهم بتوجيه طلقات نارية على جسده، وعقب تحقيق غايتهم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة“.

وذكرت المصادر أن ”مجموعة من الشباب من أبناء حارة الجندي المستهدف، قاموا مسرعين بإسعافه إلى أحد المستشفيات الواقعة في المنطقة ذاتها على أمل إنقاذ حياته، إلا أنه فارق الحياة فور وصولهم إلى المستشفى“.

والجندي الذي تمت تصفيته، يدعى بسام سمير، وهو أحد المرافقين الشخصيين لقائد الحزام الأمني في قطاع المنصورة السابق إسماعيل الصبيحي.

وأفادت مصادر متطابقة بأن ”الجناة الأربعة، منفذ عملية الاغتيال، والأشخاص الثلاثة الآخرون الذين كانوا برفقته في الحافلة أثناء تنفيذه للعملية، هم من أبناء حارة الجندي بسام سمير، وهم معروفون للأجهزة الأمنية“.

وبحسب المصادر، فإن ”الدافع من وراء اغتيال الجندي بسام، قيامه في وقت سابق، بتقديم معلومات حول شخصين من الأربعة أشخاص للجهات الأمنية؛ ما دفعهم لقتله اليوم“.

ولفتت المصادر إلى أن ”المنفذ الرئيس لعملية اغتيال الجندي سمير، مشهور في منطقته بالبلطجة والقيام بأعمال منافية وخارجة عن القانون، فضلًا عن كونه كان يعمل في سلك الأمن القومي، خلال فترة زمنية سابقة“.

ونوهت إلى أن ”قوات الحزام الأمني في مدينة المنصورة، في حالة استنفار، حيث قامت عقب الواقعة بتطويق المنطقة، وتقوم بملاحقة الجناة وتتبعهم للقبض عليهم“.

وكانت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، شهدت مساء الأربعاء، مواجهات مسلحة بين مجموعات وقوات أمنية، في السوق المركزي بمديرية الشيخ عثمان، أسفرت عن مقتل شخصين، أحدهما مواطن صادف تواجده في موقع الاشتباكات، والآخر من المسلحين، بالإضافة لسقوط عدد من الجرحى ضمن صفوف المسلحين.