"السياحة" اليمنية تنفي صلتها بمدحت صالح العلهي زوج تهاني الذماري

نفت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة اليمنية أي صلة مع مدحت صالح جعفر هادي العلهي، وذلك بعد أيام من جدل وسخط واسع على منصات التواصل الاجتماعي في اليمن، جراء ما قام به من ضرب مبرح وتعنيف وشروع بالقتل لزوجته تهاني الذماري في العاصمة المصرية القاهرة.

وجاء النفي من وكيل وزارة الإعلام والثقافة والسياحة اليمنية، جعفر أبو بكر محمد، الذي أكد في تصريح صحفي عدم وجود أي صلة للمدعو مدحت صالح العلهي بالوزارة، مؤكدا أن مدحت ليس موظفا في الوزارة ولا تربطه بالوزارة أي علاقة.

وكان مدحت صالح العلهي، أعتاد منذ ما بعد العام 2015، الظهور على وسائل الإعلام اليمنية، ومنصات التواصل الاجتماعي، بصفة وكيل مساعد في وزارة السياحة التي كان يديرها الوزير محمد عبدالمجيد قباطي حينها، وتداولت عنه وسائل إعلام محلية أخبارا حول لقاءات واجتماعات يعقدها في عدن مع مسؤولي وموظفي مكتب السياحة في المدينة.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر مسؤولة في وزارة السياحة اليمنية لـ ”إرم نيوز“ أن مدحت العلهي لا يحمل أي صفة رسمية في الوزارة، وليس لديه معاش حكومي منها، مشيرة بأنه ظل يعتمد على الإعانات والمساعدات التي يتم تحويلها.

ومنذ أيام، شغلت واقعة تعرض اليمنية تهاني الذماري، المقيمة مع زوجها مدحت صالح العلهي وأولادها في العاصمة المصرية القاهرة، الرأي العام المحلي والعربي، جراء ما تعرضت له من ضرب مبرح وتعنيف وشروع بالقتل من قبل زوجها.

وقالت حينها تهاني الذماري، يوم الإثنين الماضي، وهي مرقدة في إحدى مستشفيات القاهرة، بسبب الإصابات التي تعرضت لها، إن زوجها توقف عن التكفل بمصاريفها وأولادها منذ مدة، ويظل معظم الأوقات يشرب الخمر، مشيرة إلى أنها هي من تقوم بسداد كافة التزامات الأسرة من عملها الخاص الذي تنفذه، حيث إنها امتهنت العمل كـ ”منقشة“ ترسم النقش والحناء على أيدي وأرجل النساء في القاهرة، حد قولها.