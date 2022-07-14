قتيلان وجرحى في اشتباكات بين قوات أمنية ومسلحين بعدن

قتل شخصان يمنيان، بينهم مدني، وأصيب آخرون بجروح، إثر اشتباكات مسلحة اندلعت في وقت متأخر من مساء الأربعاء، بين قوات أمنية ومسلحين، شمالي العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وقالت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“، إن مواجهات مسلحة اندلعت بين فريقين من المسلحين (البلاطجة) في السوق المركزي، بمديرية الشيخ عثمان، شمالي عدن، قبل وصول القوات الأمنية إلى موقع المواجهات والاشتباك مع الطرفين.

وبحسب المصادر، فإن المواجهات المسلحة، أسفرت عن مقتل شخص مدني صادف وجوده بالسوق المركزي أثناء المواجهات، وشخص آخر من المسلحين، كما أصيب آخرين في صفوف المسلحين بجراح.

وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات والمطاردات بين القوات الأمنية والمسلحين امتدت إلى الأحياء السكنية القريبة من السوق المركزي بمديرية الشيخ عثمان، وصولا إلى مبنى السلطة المحلية بالمديرية.

وأكد ناشطون محليون على مواقع التواصل الاجتماعي، عودة الهدوء إلى مديرية الشيخ عثمان، بعد توقف المواجهات وانتشار قوات طوارئ أمن عدن في عموم مناطق المديرية.