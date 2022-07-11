بالتزامن مع زيارة المقدشي.. قصف حوثي على مواقع القوات الجنوبية في الضالع

نفذت ميليشيات الحوثي الإثنين، قصفا جويا مكثفا عبر طيرانها المسير استهدف مواقع القوات الجنوبية في جبهات محافظة الضالع وسط اليمن.

وتزامن قصف الحوثيين، الذي أسفر عن مقتل جندي وجرح آخر، مع زيارة وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، إلى جبهات الضالع، في زيارة تعد الأولى من نوعها لمسؤول بحجمه من الحكومة الشرعية.

وقال المتحدث العسكري باسم محور جبهات الضالع فؤاد قائد جباري: ”‏تعاود الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، تكرار خروقاتها للهدنة، حيث شنت طوال هذا اليوم، قصفاً مكثفاً بطيرانها المسير، باتجاه مواقع قواتنا، وقد أدى القصف الى إستشهاد جندي وجرح آخر“.

وأضاف جباري، عبر تغريدة له، نشرها على حسابه الشخصي في موقع ”تويتر“: ”ياتي استمرار هذه الخروقات، وسط صمت مبهم، من قبل الجهات الأممية الراعية لهذه الهدنة، وهذا أمر يهدد بنسفها“.

تعاود المليشيات الحوثية المدعومة من ايران تكرار خروقاتها للهدنة، حيث شنت طوال هذا اليوم قصفاً مكثفاً بطيرانها المسير باتجاه مواقع قواتنا، وقد ادى القصف الى استشهاد جندي وجرح آخر.

ياتي استمرار هذه الخروقات وسط صمت مبهم من قبل الجهات الأممية الراعية لهذه الهدنة وهذا امر يهدد بنسفها — فؤاد قائد جباري (@FuadGubary) July 11, 2022

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ”سبأ“، عن قيام وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، الإثنين، بتفقد الوحدات العسكرية بمحافظة الضالع، اطّلع فيها، على أحوال المُقاتلين المُرابطين في جبهات مريس والفاخر شمال المحافظة.

وشدد المقدشي، في لقاء جمعه بالقيادات العسكرية والميدانية لمحاور الجبهات في الضالع، على ”أهمية تعزيز وحدة وتماسك القوات المسلحة، بمختلف تكويناتها وقطاعاتها، وتطوير التنسيق والتعاون بين جميع القوات ومراكز العمليات والسيطرة العسكرية والأمنية، وتبادل المعلومات بما يضمن تحقيق الكفاءة في تنفيذ المهام الموكلة، مضيفا: ”والتصدي لكل حماقات الميليشيات الحوثية، وإفشال المخططات الإرهابية والفوضوية، التي تسعى لإرباك الجبهة، وخلخلة اللحمة الوطنية، وزعزعة الاستقرار والأمن“.

وأكد المقدشي، على أن المعركة الوطنية بحاجة إلى اصطفاف جميع الأحرار والشرفاء، لمواجهة العدو الأوحد لليمن واليمنيين، المتمثل في ميليشيات الحوثي ومشروعها الإيراني، من أجل استعادة الدولة ومؤسساتها، واستعادة الحرية والكرامة.

وثمن الوزير اليمني، ”بسالة وتضحيات القوات المرابطة في جبهات محافظة الضالع، والكفاءة القتالية العالية لديهم، ومدى تفانيهم في التصدي لهجمات وخروقات ميليشيات الحوثي“.

من جانبه، استعرض قائد محور الضالع قائد اللواء 30 العميد الركن هادي العولقي، خلال اللقاء، ”المستجدات الميدانية في مسرح العمليات بالمحافظة، وقدم تقارير حول اعتداءات ميليشيات الحوثي، وخروقاتها المتكررة للهدنة الأممية، وإصرارها على الانتقام والغدر“.

وبحسب وكالة ”سبأ“، فقد أكد العولقي، على حرص القوات المسلحة في الضالع، الإلتزام بالهدنة، وفقا لتوجيهات وتعليمات القيادة العليا، مشيرا إلى أن ”اليمنيون يُقاتلون من أجل تحقيق السلام الدائم، ويسكبون الدماء الطاهرة لإنهاء الحرب الجائرة التي فرضتها ميليشيات التمرد الحوثية خدمة للأطماع الإيرانية وأوهام فرض الهيمنة الفارسية على اليمن والمنطقة“.