رغم وجود مئات النساء والأطفال.. قذائف حوثية تسقط قرب مهرجان فني في تعز

قصفت مليشيات الحوثي، مساء الإثنين، حيا سكنيا قريبا من موقع مهرجان بمناسبة عيد الأضحى، يحتضن المئات من العائلات والأطفال، بمدينة تعز اليمنية.

وقالت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“، إن مليشيات الحوثي المتمركزة في أعلى منطقة ”الحوبان“، شرقي مدينة تعز، قصفت حيا سكنيا بقذيفتي ”هاون“ سقطتا قرب ملعب الشهداء بالمدينة، الذي يحتضن مهرجانا فنيا.

وذكرت المصادر، أن الانفجارين أحدثا حالة كبيرة من الهلع والذعر في صفوف النساء والأطفال المشاركين، في حين لم تؤكد الأنباء الواردة وقوع ضحايا أو خسائر مادية جراء القصف.

وبحسب المصادر، فقد أوقفت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز، المهرجان عقب سقوط القذائف، حفاظا على سلامة المواطنين.

ويوم السبت الماضي، قتل مواطن يمني، برصاص قناصة ميليشيات الحوثيين، المتمركزين في المرتفعات الجبلية المحيطة بمدينة تعز، أثناء عودته إلى منزله مع أضحية العيد، بعد أن أصابته رصاصة القناص بشكل مباشر في القلب.

وتفرض ميليشيات الحوثي، حصارا خانقا على مدينة تعز، منذ العام 2015، حوّل عددا من أحياء المدينة السكنية إلى مناطق أشباح، وقُتل فيها على مدار سنوات الحصار، قرابة 4 آلاف شخص، بينهم 855 طفلا و458 امرأة، إلى جانب جملة من الجرائم والانتهاكات الأخرى.

وتحاول ميليشيات الحوثي، الالتفاف على أحد بنود الهدنة الأممية المتفق عليها منذ أبريل/ نيسان الماضي، والمتعلق بفتح المعابر والطرقات في مدينة تعز، ومناطق أخرى، من خلال مواصلة تعنّتها ومماطلتها في التنفيذ، وتقديم اقتراحات لفتح طرقات ترابية بديلة عن المتوافق بشأنها مع الجانب الحكومي برعاية من الأمم المتحدة.