بينهم شخص برصاص الحوثي.. وفاة 12 يمنيًا في أول أيام العيد

توفي 12 مدنيًا يمنيًا بينهم امرأة، اليوم السبت، في حوادث منفصلة بمحافظات شمالي البلاد، بينها عملية قنص برصاص ميليشيات الحوثيين استهدف مدنيا، بمدينة تعز.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن 10 أشخاص توفوا وأصيب 6 آخرين، في حادث سير مروّع، أدى لانحدار حافلة كانت تقلّهم من مرتفع جبلي، غربي العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثيين، أثناء محاولتهم العودة إلى أسرهم للاحتفال بعيد الأضحى.

ونقل موقع ”يمن مونيتور“، عن مصادر محلية، أن السرعة الزائدة تسببت بانحراف الحافلة المتوسطة التي كانت تقلّ 16 راكبًا، ما أدى إلى انقلابها في مديرية الحيمة الخارجية، غربي صنعاء.

وفي شمال العاصمة اليمنية صنعاء، توفيت فتاة وأصيب 3 من أفراد أسرتها، السبت، إثر انفجار أسطوانة غاز الطبخ بمنزلهم الواقع في حيّ ”شملان“ بمديرية همدان.

وفي محافظة تعز، قتل مواطن مدني، اليوم السبت، برصاص أحد قناصة ميليشيات الحوثيين، المتمركزين في مرتفعات تبّة ”القارع“ قرب شارع الخمسين، بمدينة تعز المحاصرة، مركز المحافظة.

وقالت وكالة ”2 ديسمبر“ المحلية، إن قناصًا حوثيًا، أطلق النار على مواطن يدعى ”عبده الريمي“، أثناء عودته إلى منزله صباح السبت، وهو يصحب أضحيته، وأصابه بشكل مباشر في قلبه، ما أدى إلى مقتله على الفور أمام أولاده.

من جانبه، عبّر مركز ”تعز الحقوقي“ عن إدانته لمقتل المواطن الريمي ”عشية عيد الأضحى بطلقة نارية اخترقت قلبه وتوفي على إثرها مباشرة أمام منزله، جراء استهدافه من قبل قناصة جماعة الحوثي المتمركزين في تبة القارع باتجاه شارع الخمسين شمال غرب مدينة تعز“.

وطبقًا لتقرير صادر عن ”مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان باليمن“ الشهر الماضي، فإن ميليشيات الحوثيين قتلت منذ بدء حصارها لمدينة تعز في 2015، قرابة 4 آلاف شخص، بينهم 855 طفلا و458 امرأة، إلى جانب جملة من الجرائم والانتهاكات الأخرى.

وتواصل ميليشيات الحوثيين تعنّتها في المفاوضات الجارية المتعلقة بفتح المعابر والطرقات بمدينة تعز ومحافظات يمنية أخرى، والتي تأتي كأحد بنود الهدنة التي انطلقت مطلع إبريل/ نيسان الماضي، برعاية من الأمم المتحدة.