من هو وكيل وزارة الإعلام اليمنية صالح الحميدي؟

توفى اليوم الأربعاء وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية صالح الحميدي، أثناء تلقيه العلاج في إحدى مشافي العاصمة المصرية القاهرة.

ويعاني الحميدي، الذي نعى رحيله الصف الأول على مستوى القيادة السياسية في اليمن، والوسط الإعلامي اليمني، من مرض عضال، ألم به منذ سنوات، ليقضي عليه في معركته الأخيرة معه.

خبر محزن وفاة الصديق الطيب والاعلامي والصحفي المتميز صالح الحميدي.. عرفتك رجل نبيل طيب القلب مخلق صاحب ابتسامة نقية لاتفارق محياك. رحمة الله تغشاك.. pic.twitter.com/3rixK08hDp — كامل الخوداني (@KamelAlkhodani) July 6, 2022

ويعد الحميدي، الذي ولد عام 1972 من القرن الماضي، من الصحفيين والإعلاميين اليمنيين الذين يشار لهم بالبنان، ويشهد لهم بالكفاءة المهنية العالية، فضلا عن دماثة الأخلاق، وطيبة قلبه، حيث لا يختلف عليه إثنان، وبدا ذلك واضحا من البيانات المرثية لوفاته.

وينحدر صالح حيدره شايف الحميدي إلى مدينة الأزارق في محافظه الضالع وسط اليمن، وتلقى فيها تعليمه الأساسي والثانوي.

ونال الحميدي، في تدرجه الدراسي، شهادة البكالوريوس في الصحافة والإعلام، بالإضافة إلى شهادتي دبلوم في العلوم السياسية والعسكرية.

وتلقى العديد من الدورات التدريبية والتأهيلية، في المجال الإعلامي، في العديد من المعاهد المحلية والخارجية، حيث وصلت دوراته إلى 54 دورة تدريبة، في مختلف القوالب والفنون الصحفية والإعلامية، ليتحول بعد ذلك إلا مدرب إعلامي معتمد.

وانخرط الحميدي، في العمل الصحفي والإعلامي، في العام 1994، لتصل مسيرته المهنية إلى حوالي 28 سنة، وخلال فترة عمله تنقل الحميدي، بين العديد من الصحف والمواقع الالكترونية المختلفة، وكذا القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية، إلى أن وصل إلى منصب وكيل وزارة الإعلام في الشؤون الإذاعية.

ويحسب للحميدي، وضع اللبنة الأولى والمشاركة الفاعلة في تأسيس وإنشاء العديد من المكاتب والمراكز والمؤسسات الإعلامية، سواء المحلية، أو فروع لمؤسسات إعلامية عالمية وعربية في اليمن.

وكان للحميدي، مؤلفات لعدة كتب، تم طباعتها وتتوفر في المكاتب المختلفة، منها (الحاكم المسخرة، ولا تفهمون غلط، وتسعون يوما من الجدل) وأخيرا كتاب (حكايتي في دهاليز الصحافة والسياسه)، وتوجد له كذلك رواية، لم تنشر بعد، وهي قيد الطباعة.