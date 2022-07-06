وفاة وكيل وزارة الإعلام اليمنية صالح الحميدي

توفي، اليوم الأربعاء، الإعلامي صالح الحميدي وكيل وزارة الإعلام اليمنية، في أحد المستشفيات المصرية بعد معاناته من المرض.

وقال الصحفي عادل حمران عبر حسابه على ”فيسبوك“: ”وكيل وزارة الإعلام الاستاذ صالح الحميدي في ذمة الله“.

واعتبر أنه برحيل الحميدي ”خسر الوطن كادر إعلامي وهامة وطنية لا مثيل له.. صدمة رحيله أوجعتنا جميعا“.

وأضاف: ”كان خفيف الروح لا يمل من الضحك والابتسامة، صارع المرض كثيرا وكان مثالًا للمؤمن القوي الصابر المحتسب، لكنها أقدار الله نسال الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جنانه“.

مختتما بقوله: ”إنا لله وإنا إليه راجعون تعازينا إلى كل أخوانه وأبنائه ورفاقه ومحبيه وحسبنا الله ونعم الوكيل“.

ويعد الحميدي من أبرز الكوادر الإعلامية التي قدمت الكثير للوطن، خلال حياته، وقد كان يعاني من مرض عضال ألم به، وقاومه بروح قوية حتى أن اشتد عليه مؤخرا ليفارق الحياة بعدها.