وصول قوات عسكرية إلى عدن

وصلت فجر اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، المئات من العربات والمعدات العسكرية، قادمة من محافظة شبوة، نحو القصر الرئاسي، بمنطقة معاشيق، جنوبي عدن.

وبحسب مصادر محلية، لـ“إرم نيوز“، فإن أكثر من 200 عربة عسكرية ومدرعة وصلت إلى المدخل الشرقي لمدينة عدن، فجر اليوم، متجهة صوب مقر الحكومة اليمنية، بقصر ”معاشيق“ الرئاسي، بمديرية صيرة، برفقة طائرات عسكرية من نوع ”أباتشي“.

وقال شهود عيان، إن القوة العسكرية التي وصلت إلى عدن، تحمل على متن عدد من عرباتها، أعلام الجمهورية اليمنية. مرجحين أن تكون هذه القوات العسكرية مخصصة لتوفير حماية أمنية لمجلس القيادة الرئاسي وأعضاء الحكومة اليمنية.

وذكر ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذه القوات العسكرية قدمت من المملكة العربية السعودية، عبر منفذ الوديعة البرّي على الحدود اليمنية السعودية، ومرّت بمحافظتي شبوة وأبين، وصولًا إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

ولم يتسن لـ“إرم نيوز“، التأكد من هوية القوات الواصلة إلى عدن، في وقت أشارت فيه وسائل إعلام محلية، إلى أنها تابعة لقوات ”الحرس الرئاسي“.

ورجح نشطاء أن وصول هذه القوات العسكرية ”الكبيرة“ إلى عدن، يأتي قبل ساعات من وصول رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور، رشاد العليمي إلى عدن، قادمًا من العاصمة السعودية الرياض.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، وعدد من أعضاء المجلس الرئاسي، قد أنهوا جولة عربية في الـ18 من الشهر الماضي، استمرت مدتها أسبوعين، وشملت الكويت، البحرين، مصر وقطر، قبل العودة إلى العاصمة السعودية الرياض.