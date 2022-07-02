إصابة 4 جنود يمنيين في انفجار استهدف عربة عسكرية في تعز

أصيب أربعة جنود يمنيين، مساء اليوم السبت، في انفجار استهدف عربة عسكرية في مديرية الشمايتين، جنوب محافظة تعز.

وقالت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“، إن الانفجار يعتقد أنه ناتج عن عبوّة ناسفة، استهدفت عربة عسكرية تابعة لقوات اللواء الرابع مشاة جبلي، قرب مستشفى ”خليفة“ في مدينة التربة، مركز مديرية الشمايتين، جنوب محافظة تعز.

وحسب المصادر، فإن الانفجار أدى إلى إصابة 4 جنود كانوا على متن العربة العسكرية، اثنان منهم إصابتهما بالغة، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى ”خليفة“ لتلقي الإسعافات الأولية.

مصادر أخرى أشارت، إلى أن الانفجار، كان نتيجة وقوع قنبلة يدوية يحملها أحد الجنود الأربعة، انفجرت بشكل خاطئ ما أدى إلى وقوع إصابات.

ولم تعلن الأجهزة الأمنية في محافظة تعز، عن تفاصيل الحادثة التي شهدتها مدينة التربة وملابساتها، حتى الآن.

من جانبها، قالت الناشطة اليمنية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، خولة سعيد المخلافي، إن الانفجار الذي شهدته مدينة التربة في تعز، كان ناجما عن عبوة ناسفة، استهدفت عربة عسكرية تابعة للواء النقل الذي يقوده العميد، أمجد خالد، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح.

ويواجه العميد، أمجد خالد، قائد لواء النقل – أحد ألوية الحرس الرئاسي التي أنشأها الرئيس اليمني السابق، عبدربه منصور هادي – المحسوب على حزب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان مسلمون)، والمقيم في مدينة التربة في تعز، الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح، اتهامات من قبل قوات مكافحة الإرهاب في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، تشير إلى تورطه مع آخرين في عدة عمليات إرهابية شهدتها عدن خلال الفترة الأخيرة، وفق تحقيقات مصوّرة مع عناصر متورطة تم ضبطها.