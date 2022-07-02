اليمن.. مقتل قيادي حوثي في محافظة الجوف

أفادت مصادر يمنية بمقتل قيادي حوثي وشقيقه إثر خلاف تطور إلى شجار، مع أحد المواطنين، الذي استخدم سلاحه وأطلق النار على المجموعة الحوثية.

وذكر ناشطون عبر تويتر أن مشادة كلامية بين مشرف ميليشيات الحوثي في مديرية ”برط العنان“ بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن، ويدعى ”أبو ياسر“، مع أحد المواطنين في السوق المركزي للمديرية، يوم الجمعة، تطورت إلى اشتباكات مسلحة بين مرافقي المشرف الحوثي وأصدقاء المواطن.

وأوضحت مصادر أن ”أبو ياسر“ يعد مشرفًا للحوثيين في مديرية ”برط العنان“، ويتبع لمكتب زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي بشكل مباشر (المشرف لدى الحوثيين يعتبر أعلى سلطة من أي قيادي أمني أو عسكري)، فيما ذكرت مصادر أخرى أنه مجرد مدير أمن المديرية، معين فقط من قبل الحوثيين.

وقالت مصادر لـ ”إرم نيوز“ إن ”المواطن الذي ينتمي لقبيلة (ذو حسين)، سارع في استخدام بندقيته دفاعًا عن نفسه، وباشر المشرف الحوثي بعدة طلقات، تسببت بإصابته إصابات بليغة قبل تداول خبر مقتله“.

وفي الوقت ذاته، شددت مصادر يمنية على أن ”التعسف والانتهاكات من قبل مشرفي الحوثي، التي تستهدف المواطنين، في تزايد مستمر، وكان مشرف ميليشيات الحوثي (أبو ياسر)، جزءا بسيط من هذه الانتهاكات“.

واعتبرت المصادر أن ما بدر من ”أبو ياسر“ ومجموعته من تعد على المواطنين اليمنيين ما هو إلا استمرار لحالة التسلط والسيطرة التي تمارسها الميليشيات الحوثية على المواطنين.