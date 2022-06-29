اليمن.. إحباط محاولة لاستهداف مدير أمن شبوة وضبط أفراد الخلية

أحبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة شبوة جنوب شرق اليمن، اليوم الأربعاء، محاولة عناصر مسلحة استهداف موكب مدير أمن المحافظة العميد عوض الدحبول.

وقال الموقع الرسمي الناطق باسم المقاومة الوطنية ”2ديسمبر“، إن ”أجهزة الأمن في محافظة شبوة ضبطت، اليوم، خلية إرهابية بحوزتها عبوات وأحزمة ناسفة، كانت تستقل سيارة نوع (هايلوكس)، وذلك خلال مرورها في نقطة أمنية في قرن السوداء بمديرية حبان“.

ونقل الموقع عن مصدر أمني قوله، إنه تم إيقاف الخلية، بالتزامن مع وجود العميد الدحبول، في النقطة الأمنية ”للإشراف المباشر على حملة عسكرية، نزلت إلى منطقة النقبة لتحرير مواطن مختطَف من أبناء أبين“.

وقال المصدر إن ”التحقيقات الأولية كشفت أن أفراد الخلية خططوا لاستهداف موكب مدير أمن المحافظة“.

وأشار إلى أن ”أفراد النقطة تبادلوا إطلاق النار مع مجموعة إرهابيين يستقلون سيارة نوع (صالون)، حاولوا تخليص أفراد الخلية من قبضة رجال الأمن“.

وبين أن ذلك انتهى ”بفرار عناصر المجموعة، وفشلهم بتخليص أفراد الخلية من قبضة العناصر الأمنية“.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، نجا مدير أمن محافظة لحج اللواء صالح السيد، من محاولة اغتيال استهدفت موكبه أثناء مروره في أحد أحياء مدينة خور مكسر، في محيط مطار عدن الدولي، وبمحاذاة كلية التربية والتعليم التابعة لجامعة عدن.

وأسفر الهجوم عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، بينهم جنود ومدنيون.

وظهر اللواء السيد عقب محاولة استهدافه في مقطعين مرئيين، طمأن من خلالهما الرأي العام على صحته، متوعدًا في الوقت نفسه ”أفراد الجماعات الإرهابية بملاحقتهم أينما ذهبوا“.

وعقب الحادثة بساعات قليلة، ضبطت الوحدات الأمنية، في محيط الهجوم سيارة نقل متوسطة، مفخخة وجاهزة للتفجير.

وتمكنت الأجهزة المختصة من تفكيك وإبطال مفعول المتفجرات.

إلى ذلك، كشف نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، محافظ حضرموت، اللواء الركن فرج البحسني، اليوم الأربعاء، عن ”تمكن الأجهزة الأمنية بالمحافظة من إحباط عملية إرهابية في مدينة سيئون، بواسطة سيارة مفخخة“.