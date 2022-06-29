بعد استهداف اللواء السيد.. الإرياني: تصاعد التنسيق بين القاعدة والحوثيين

أدانت الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليًا، يوم الأربعاء، ”الهجوم الإرهابي“ الذي استهدف موكب مدير أمن محافظة لحج اللواء صالح السيد.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني إن ”تصاعد الأعمال الإرهابية، منذ بدء سريان الهدنة، يؤكد ارتفاع مستوى التنسيق بين ميليشيات الحوثي وتنظيمي (القاعدة، وداعش)“.

1-ندين ونستنكر باشد العبارات العملية الارهابية

التي استهدفت موكب اللواء صالح السيد مدير أمن محافظة لحج، أثناء مرورها بمديرية خور مكسر في العاصمة المؤقتة "عدن"، واسفرت عن مقتل 4 من مرافقيه ومواطنين اثنين بينهم امرأة كانت على متن باص، وإصابة 7 آخرين، بجروح متفاوتة — معمر الإرياني (@ERYANIM) June 29, 2022

وأضاف الإرياني عبر سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي في موقع ”تويتر“، أن هذا التصاعد يأتي ”بهدف خلط الأوراق وزعزعة الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة، وتصفية القيادات العسكرية والأمنية، والصحفيين المناهضين للمشروع الإيراني والانقلاب“.

2-تصاعد الاعمال الارهابية منذ بدء سريان الهدنة، يؤكد ارتفاع مستوى التنسيق بين مليشيا الحوثي وتنظيمي "القاعدة، وداعش" بهدف خلط الاوراق وزعزعة الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة، وتصفية القيادات العسكرية والامنية والصحفيين المناهضين للمشروع الإيراني والانقلاب — معمر الإرياني (@ERYANIM) June 29, 2022

3-ندعو المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والامريكي لادانة الأنشطة التخريبية التي تؤكد العلاقة بين مليشيا الحوثي والتنظيمات الارهابية، وندعو الأجهزة الأمنية لاستنفار الجهود والامكانيات لمواجهة الإرهاب، ومحاولات الاخلال بالأمن والاستقرار في المناطق المحررة — معمر الإرياني (@ERYANIM) June 29, 2022

‏ودعا ”المجتمع الدولي والأمم المتحدة، والمبعوثين الأممي والأمريكي، لإدانة الأنشطة التخريبية التي تؤكد العلاقة بين ميليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية“.

كما دعا الأجهزة الأمنية ”لاستنفار الجهود والإمكانيات لمواجهة الإرهاب، ومحاولات الإخلال بالأمن والاستقرار في المناطق المحررة“.

من جهتها، تعهدت اللجنة الأمنية في عدن، يوم الأربعاء، بالقبض على المتورطين في استهداف موكب اللواء السيد.

وقالت اللجنة إنها ”لن تألو جهدًا في القيام بواجباتها ومسؤولياتها في فرض الأمن والاستقرار والسكينة، واجتثاث الإرهاب والتطرف بكافة صنوفه وأشكاله“.

وأكدت في بيان نشره موقع ”درع الجنوب“ الناطق باسم ”القوات المسلحة“ في جنوب اليمن أنها ”في حالة انعقاد دائم، لمتابعة نتائج توجيهاتها أولًا بأول لكشف المتورطين والضالعين في العملية الإجرامية“.

وأشارت إلى أن ”المحاولات البائسة والفاشلة لزعزعة الأمن والاستقرار واستهداف قيادات الدولة، لدليل واضح على حالة العجز والهوان والضعف والتخبط التي وصلت إليها هذه القوى في ظل الضربات الموجعة“.

ولفت البيان إلى ”نجاح أجهزة الأمن في الكشف والقبض على العناصر الإجرامية التي خططت ونفذت للعمليات الإرهابية الأخيرة في العاصمة عدن“.

وقال إن اللجنة وجهت فور وقوع العملية ”بسرعة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للتعامل مع الموقف، من تحقيقات وجمع أدلة وتتبع للعناصر المتورطة والضالعة في التخطيط والتنفيذ لهذه العملية الإرهابية الآثمة“.

وتعرض موكب مدير أمن محافظة لحج اللواء صالح السيد إلى هجوم بسيارة مفخخة، يوم الأربعاء، قرب مطار عدن الدولي، في منطقة سكنية تقع فيها كلية التربية التابعة لجامعة عدن، بمدينة خور مكسر.

وأسفر الهجوم عن مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين، من المدنيين والجنود.

وعقب عملية التفجير، كشفت الأجهزة الأمنية بالعاصمة اليمنية المؤقتة عن سيارة نقل متوسط مفخخة أخرى كانت معدة وجاهزة للتفجير قرب موقع الانفجار الأول، وتمكنت من تفكيكها.