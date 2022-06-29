تفكيك سيارة مفخخة في عدن وإحباط عملية إرهابية بحضرموت

ضبطت ”قوات العاصفة“، اليوم الأربعاء، سيارة نقل متوسطة مفخخة وجاهزة للتفجير، بمدينة خورمكسر في عدن، كما أعلن محافظ حضرموت عن إحباط عملية إرهابية في سيئون.

وعُثر على الشاحنة، في محيط موقع الانفجار الذي استهدف مدير أمن لحج اللواء صالح السيد.

وقال الموقع الرسمي للقوات المسلحة الجنوبية ”درع الجنوب“: ”تمكنت قوات العاصفة من تفكيك سيارة نقل متوسطة نوع (ديانا) مفخخة، كانت جاهزة للتفجير، في مديرية خور مكسر“.

وأشار ”درع الجنوب“، إلى أن ”عمليات قوات العاصفة، قامت بتطويق موقع التفجير الإرهابي الذي استهدف اللواء صالح السيد مدير أمن لحج، بجانب كلية التربية عدن، في مديرية خور مكسر“.

وتابع: ”قامت قوات العاصفة، بتطويق موقع التفجير الأول مباشرة، ومنعت المواطنين من الاقتراب من مكان الحادث، كما طوقت المنطقة القريبة من موقع الشاحنة المفخخة، التي تم تفكيكها“.

وكانت الأجهزة الأمنية في عدن، قد عثرت في وقت سابق، على عبوّات ناسفة، مزروعة قرب موقع الانفجار بسيارة مفخخة، الذي استهدف اللواء صالح السيد، مدير أمن محافظة لحج، المحاذية لعدن من جهة الشمال.

وقال السكرتير الإعلامي، لمدير أمن عدن خالد السنمي، في منشور على ”فيسبوك“، إنه تم العثور على عبوات ناسفة بجانب معسكر ”بدر“ قرب مطعم ”البيحاني“، بمدينة خور مكسر، وهو موقع حيوي به طريق رئيسية تربط مديريتي خور مكسر وصيرة، بمديريات عدن الأخرى الواقعة شمالي المحافظة.

يشار إلى أن مدير أمن لحج نجا، الأربعاء، من محاولة اغتيال استهدفته عبر تفجير سيارة مفخخة أثناء مرور موكبه، بمديرية خور مكسر في محافظة عدن، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وظهر السيد، عقب محاولة استهدافه في مقطعين مرئيين، طمأن من خلالهما الرأي العام على صحته، متوعدا في الوقت نفسه، الجماعات الإرهابية بملاحقتهم أينما ذهبوا.

إلى ذلك، كشف نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، محافظ حضرموت، اللواء الركن، فرج البحسني، اليوم الأربعاء، عن تمكن الأجهزة الأمنية بالمحافظة من إحباط عملية إرهابية في مدينة سيئون، بواسطة سيارة مفخخة.

وأشاد البحسني في اتصال هاتفي مع مدير عام شرطة وادي وصحراء حضرموت، العميد، عبدالله الصيعري، بالعملية الأمنية التي قادت إلى الكشف عن سيارة مفخخة في مدينة سيئون، وتمكنها من إحباط مخطط إرهابي قبل تنفيذه.

واطلع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على تفاصيل العملية، وعلى سير عمل جهاز الشرطة وجهوده المكثفة للوصول إلى أعلى مستويات الأمن والحفاظ على الاستقرار والسكينة العامة في مديريات وادي وصحراء حضرموت، طبقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“.

وشدد البحسني على أهمية استمرار اليقظة الأمنية وتكثيف الجهود الميدانية، للارتقاء بمستوى أداء الأجهزة الأمنية في كافة مديريات وادي وصحراء حضرموت، داعيا المواطنين إلى مساندة الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي حالات اشتباه لضبطها وإحالتها إلى التحقيق.

ووجه نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إدارة الشرطة العامة بوادي وصحراء حضرموت، إلى تكثيف التحري وتفعيل الدوريات الأمنية، للقبض على الجناة المتورطين في جريمة نجل رجل الأعمال، عبدالله الجنيد بتريم، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم.

واختطف مسلحون مجهولون، السبت الماضي، نجل رجل الأعمال اليمني، عبدالله الجنيد، بمدينة تريم، بمحافظة حضرموت، وسط ظروف غامضة، لم تعرف تفاصيلها بعد، في حين لم تعلن أي جهة تبنيها لعملية الاختطاف.