عدن.. اكتشاف عبوات ناسفة قرب موقع استهداف اللواء صالح السيد في خور مكسر‎‎

قالت مصادر أمنية بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، إن الأجهزة الأمنية عثرت على عبوّات ناسفة مزروعة قرب موقع الانفجار بسيارة مفخخة، الذي استهدف اللواء صالح السيد، مدير أمن محافظة لحج، المحاذية لعدن من جهة الشمال.

وقال السكرتير الإعلامي، لمدير أمن عدن، خالد السنمي، في منشور على فيسبوك، إنه تم العثور على عبوات ناسفة، بجانب معسكر ”بدر“، قرب مطعم ”البيحاني“، بمدينة خور مكسر، وهو موقع حيوي به طريق رئيسية تربط مديريتي خور مكسر وصيرة بمديريات عدن الأخرى الواقعة شمالي المحافظة.

وأكد السنمي، أن خبراء من سلاح المهندسين التابعين لمعسكر ”بدر“ العسكري، يقومون حاليًا بتفكيك العبوات المزروعة في منطقة قريبة من موقع الانفجار الأول، الذي استهدف موكب مدير أمن محافظة لحج، اللواء صالح السيد، قبل ساعات.

وتسبب الانفجار الذي وقع قرب مطار عدن الدولي، بمديرية خور مكسر، وسط أحياء سكنية وكلية التربية بجامعة عدن، بخلق حالة من الذعر في صفوف السكان وأهالي المنقطة والطلبة.

وذكرت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“، أن شظايا الانفجار تسببت بسقوط جرحى من المدنيين أثناء تنقلهم في محيط موقع الانفجار، بينهم فتيات جامعيات.