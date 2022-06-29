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اليمن.. نجاة اللواء صالح السيد مدير أمن محافظة لحج من محاولة اغتيال
تاريخ النشر: 29 يونيو 2022 10:09 GMT
تاريخ التحديث: 29 يونيو 2022 11:05 GMT

اليمن.. نجاة اللواء صالح السيد مدير أمن محافظة لحج من محاولة اغتيال

نجا اللواء صالح السيد مدير أمن لحج من محاولة اغتيال بعد استهداف موكبه بسيارة مفححة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن. وأفادت مصادر يمنية، اليوم الأربعاء، بوقوع

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المصدر: عدن - إرم نيوز

نجا اللواء صالح السيد مدير أمن لحج من محاولة اغتيال بعد استهداف موكبه بسيارة مفححة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وأفادت مصادر يمنية، اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار عنيف هز مدينة خورمكسر وسط عدن وسمعت أرصداؤه في مناطق واسعة.

وانتشرت صور متداولة تظهر تصاعد سحابة من الدخان جراء الانفجار الذي أسفر عن مقتل 4 من مرافقي اللواء على الأقل وإصابة آخرين.

وشهدت منطقة الانفجار تواجداً أمنياً كثيفاً لقوات الأمن اليمنية، للوقوف على حجم الخسائر ومعاينة الأضرار.

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