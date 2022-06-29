اليمن.. نجاة اللواء صالح السيد مدير أمن محافظة لحج من محاولة اغتيال

نجا اللواء صالح السيد مدير أمن لحج من محاولة اغتيال بعد استهداف موكبه بسيارة مفححة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.
وأفادت مصادر يمنية، اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار عنيف هز مدينة خورمكسر وسط عدن وسمعت أرصداؤه في مناطق واسعة.
انفجار يستهدف موكب اللواء صالح السيد مدير أمن لحج بمديرية #خور_مكسر في #عدن#إرم_نيوز pic.twitter.com/ByJn2JDPg5
— إرم نيوز (@EremNews) June 29, 2022
وانتشرت صور متداولة تظهر تصاعد سحابة من الدخان جراء الانفجار الذي أسفر عن مقتل 4 من مرافقي اللواء على الأقل وإصابة آخرين.
وشهدت منطقة الانفجار تواجداً أمنياً كثيفاً لقوات الأمن اليمنية، للوقوف على حجم الخسائر ومعاينة الأضرار.