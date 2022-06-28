خلال لقائه وفدا حوثيا في مسقط.. غروندبرغ: فتح طرق تعز "أمر بالغ الأهمية"

أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبرغ، أن فتح المعابر والطرق الرئيسة في محافظة تعز وعدد من المحافظات الأخرى، ”أمر بالغ الأهمية“.

جاء ذلك خلال لقاء عقده، غروندبرغ الثلاثاء، مع رئيس الوفد المفاوض والناطق الرسمي للحوثيين محمد عبدالسلام، في العاصمة العمانية مسقط، وضم اللقاء عددا من المسؤولين العمانيين.

وأورد الحساب الرسمي باسم مكتب غروندبرغ على ”تويتر“، تغريدتين، أفاد من خلالهما بأن ”المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، التقى محمد عبدالسلام وعددا من المسؤولين العمانيين، وأعضاء السلك الدبلوماسي في مسقط، وجرت خلال اللقاء مناقشة سبل تنفيذ الهدنة، لاسيما أولوية فتح طرق في تعز ومحافظات الأخرى“.

وأفاد المبعوث الأممي، بأن ”فتح الطرق هو أمر بالغ الأهمية، للتخفيف من المعاناة الإنسانية لليمنيين، وبناء الثقة“، لافتا إلى ”أهمية الفرصة التي تتيحها الهدنة، لتوفير إغاثة ملموسة لليمنيين في جميع أنحاء البلاد، والتوصل إلى تسوية سياسية“.

واختتم غروندبرغ، مساء الاثنين زيارة إلى العاصمة السعودية الرياض، التقى خلالها عددا من المسؤولين اليمنيين والدوليين، وجاء في حساب مكتب غروندبرغ على تويتر في تغريدة أوردها مساء الإثنين، أن ”المبعوث الخاص غروندبرغ اختتم زيارة إلى الرياض، التقى خلالها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وأمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، وأعضاء مجلس الأمن الدائمين، وسفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، وسفير مصر لدى اليمن أحمد فاروق“.

وحسب التغريدة، ”ركزت النقاشات على تنفيذ الهدنة، تحديداً فتح الطرق في تعز وأماكن أخرى في اليمن لتخفيف معاناة اليمنيين“.