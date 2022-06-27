العليمي يدعو إلى إلزام الحوثيين بفتح طرق تعز الرئيسة

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أهمية ممارسة مزيد من الضغوط على ميليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني؛ للوفاء بتعهداتها بموجب اتفاق الهدنة، وعدم الانتقال إلى أي ملفات أخرى قبل إلزامها بفتح طرق تعز الرئيسة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وشدد العليمي، خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، على أن من شأن فتح طرق تعز الرئيسة إحداث الفارق في تخفيف معاناة سكان المدينة المحاصرين منذ أكثر من سبع سنوات.

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي وفقا لوكالة ”سبأ“ إلى إحاطة من المبعوث الأممي حول نتائج المشاورات الأممية الرامية إلى تنفيذ اتفاق الهدنة وتثبيتها، وفرص البناء عليها لإحلال السلام والاستقرار في اليمن.

وحذر العليمي من ”استمرار التراخي الدولي إزاء الابتزاز الحوثي الممنهج، لكسب المزيد من الوقت، وإطالة أمد الحرب واستمرار المعاناة“، كما حذر من ”التحشيد والتعبئة المنظمة من جانب الميليشيات، ما يهدد أي فرصة لتجديد الهدنة الأممية التي أوفى بها مجلس القيادة والحكومة بكافة الالتزامات“.

ووفقا للوكالة، أعرب الوسيط الأممي عن تقديره للتعاطي الإيجابي مع جهوده من جانب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، في سبيل تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني في مختلف أنحاء البلاد.

واكد غروندبرغ أن فتح معابر تعز لا يزال أولوية ملحة بالنسبة لجهوده التي تسعى إلى دفع المشاورات إلى الأمام، والتقدم نحو ملفات أخرى.