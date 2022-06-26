ضبط قذيفتين حراريتين جاهزتين للتفجير أمام محطة وقود في عدن

عثرت قوات الحزام الأمني، على قذيفتين حراريتين، كانتا جاهزتين للتفجير، داخل ”كوم قمامة“، أمام إحدى محطات الوقود، الخاصة بتموين السيارات بالبنزين، شمال عدن.

وقال الموقع الرسمي للقوات المسلحة الجنوبية (درع الجنوب)، يوم الأحد، إن ”قوات الحزام الأمني بمحافظة لحج، عثرت على قذيفتين حراريتين، كانتا معدتين للتفجير، مرميتين داخل كوم من القمامة، أمام محطة السلام، بمنطقة اللحوم شمال العاصمة عدن“.

وذكر موقع ”درع الجنوب“،أن فريق المهندسين التابع لإدارة التسليح العسكري بقوات الحزام الأمني، ”أخذ القذيفتين وفككهما، وتم تحريزها في محضر ضبط، وباشر فريق البحث بحزام لحج، في إجراء عمليات بحث وتحرٍ واسعة، لمعرفة هوية من قاموا بوضعها“.

على صعيد آخر، تم، يوم الأحد، إطلاق حملة أمنية وعسكرية مشتركة، في مديرية طور الباحة شمال غرب محافظة لحج، لمحاربة ”ظاهرة التقطع“ للعابرين في خط (عدن- تعز)، وضبط الخارجين عن النظام والقانون.

ودشن الحملة محافظ لحج اللواء أحمد تركي، بمشاركة وحضور قيادات الوحدات العسكرية والأمنية، ذات الصلة، والتي جاءت بتوجيهات مباشرة من عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي.

وأكد محافظ لحج أن ”الحملة ستضرب بيد من حديد، كل من تسول له نفسه المساس بأمن وأمان العابرين“، مشيرًا إلى أن ”جهود الحملة، ستتواصل لضبط المطلوبين لإدارة الأمن، حتى تسليمهم للعدالة“.

وشهد الخط العام الذي تم فيه إطلاق الحملة الأمنية والعسكرية، خلال الفترات السابقة، زيادة في جرائم ”التقطع“ لمواطنين عابرين ومسافرين عبر ذلك الخط، حيث يتم التعرض لهم وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ مالية، وصلت إلى حوادث قتل للذين يرفضون التوقف والانصياع لتسليم ممتلكاتهم، وذلك من قبل مجاميع مسلحة وخارجة عن القانون.