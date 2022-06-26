الزبيدي: إعادة هيكلة "الانتقالي الجنوبي" أمر ضروري لمواكبة التطورات

أكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء، عيدروس الزبيدي، اليوم الأحد، على أهمية إعادة هيكلة هيئات الانتقالي الجنوبي، لمواكبة تطورات المرحلة وتسريع وتيرة العمل.

وشدد الزبيدي، خلال ترؤسه اجتماعًا موسعًا في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، ورؤساء اللجان والدوائر في الجمعية الوطنية والأمانة العامة، والهيئات المحلية في المحافظات والمراكز اللجان المختصة التابعة للمجلس، على أهمية دور هذا الاجتماع في تقييم عمل المجلس على مدى 5 سنوات مضت، ”للحفاظ على ما تحقق للجنوب سياسيًا وعسكريًا، وتلافي أوجه القصور، وتصحيح أي اعوجاج“.

واستعرض رئيس الانتقالي الجنوبي، في الاجتماع، مشروع إعادة هيكلة هيئات المجلس ومسودة تطوير بنائه التنظيمي، طبقًا لما نقله الموقع الرسمي للانتقالي الجنوبي.

وقال الزبيدي، إن هذا المشروع والمسودة، ”باتا ضرورة لمواكبة تطورات المرحلة، وتسريع وتيرة العمل، وتفعيل دور جميع هيئات المجلس لإنجاز المهام المُناطة بها بكل كفاءة واقتدار“.

كما أكد على ضرورة العمل على ”تطبيق مخرجات اتفاق ومشاورات الرياض، اللذين نقلا الجنوب إلى وضع جديد سياسيا وعسكريا، وكذا تطبيق ما جاء في التوصيات والمقررات التي حملها البيان الختامي للدورة الخامسة للجمعية الوطنية، باعتباره خريطة طريق للمرحلة الحالية“.

وأشار نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى الأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية والتنموية، وجهود ”تثبيت مداميك العمل المؤسسي في العاصمة عدن والمحافظات الأخرى“.