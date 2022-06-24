اليمن.. انفجار يستهدف حافلة تُقل حجاجًا شرق أبين

استهدف انفجار، اليوم الجمعة، حافلة نقل جماعي للحجاج اليمنيين بمديرية مودية شرق محافظة أبين جنوب اليمن، اليوم الجمعة، فيما تضاربت الأنباء بشأن طبيعته، دون وقوع خسائر بشرية.

وقال مدير عام مديرية مودية، أمين عبدالله إبراهيم، في حديثه لـ“إرم نيوز“، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار كان ناجمًا عن عبوّة ناسفة، زرعها مجهولون على جانب الطريق العام الرئيس بالمديرية، قبل أن تنفجر أثناء مرور حافلة نقل جماعي، تقل حجاجًا يمنيين كانوا في طريقهم إلى المملكة العربية السعودية، لأداء فريضة الحج.

وأكد إبراهيم أن الأضرار التي خلّفها الانفجار كانت خفيفة جدًا، إذ تعرّض عدد من ركاب الحافلة لإصابات طفيفة، إضافة إلى تعرض الحافلة التي تقلّهم لأضرار سطحية في زجاج النوافذ وأضرار في بدن الحافلة.

وأشار المسؤول المحلي إلى أن الفرق الأمنية باشرت مهامها بالنزول إلى موقع الحادث، لجمع الاستدلالات والبدء في التحقيقات.

مصادر محلية أخرى، قالت لـ“إرم نيوز“، إن الانفجار كان بواسطة قنبلة يدوية، لم يُعرف مصدرها بعد، ما أدى إلى وقوع إصابات طفيفة بين ركاب الحافلة إلى جانب أضرار طفيفة في الحافلة، التي واصلت طريقها بعد فترة من تعرضها للاستهداف.

بدوره، قال القائم بأعمال رئيس الهيئة العاملة لتنظيم شؤون النقل البري، فارس شعفل، إنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع سائق الحافلة التي تعرضت للانفجار بقنبلة يدوية.

ولفت إلى أن جميع الركاب بخير وسلامة، ولم يصب أي منهم بأذى، ولم ينتج عن الانفجار سوى أضرار طفيفة في الحافلة التي كانت تقلهم.