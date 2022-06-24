اليمن.. توافق على تشكيل غرفة عمليات عسكرية مشتركة في أبين

أعلنت قوات ألوية العمالقة الجنوبية في اليمن، عن وجود توافق بين القوات المختلفة في أبين جنوبي اليمن، بشأن تشكيل ”غرفة عمليات مشتركة“، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن ”عملية تطهير شاملة“ مرتقبة ضد تنظيم القاعدة في أبين.

وبحسب بيان نشره المركز الإعلامي لألوية العمالقة عبر موقعه الإلكتروني، عُقد يوم الخميس اجتماع ”ناقش تشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم مختلف الوحدات الأمنية و العسكرية التابعة للشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي وقوات العمالقة، وذلك لحفظ السلام في محافظة أبين“.

وحضر الاجتماع قيادات ممثلة لتلك القوات المختلفة، وكذلك محافظ محافظة أبين اللواء الركن أبو بكر حسين.

وجاء في البيان ”ناقشت القيادات الأمنية والعسكرية، التابعة لقوات الشرعية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين، في اجتماعها الذي انعقد اليوم، بعد جهود بذلتها قوات ألوية العمالقة لحفظ السلام، عملية التنسيق المشترك، بين جميع القوات الأمنية والتشكيلات العسكرية، وذلك للحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة“.

وأضاف البيان ”وناقش الاجتماع، تشكيل غرفة عمليات مشتركة، تضم مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية، التابعة للشرعية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، وقوات العمالقة لحفظ السلام في محافظة أبين“.

ورحب محافظ أبين اللواء الركن أبو بكر حسين، بـ“الجهود المبذولة لتوحيد الجهود الأمنية والعسكرية في المحافظة، لتثبيت الأمن والاستقرار“.

وشدد حسين في كلمته خلال الاجتماع على أن ”تأمين العاصمة عدن ومحافظة لحج، المتاخمتين لمحافظة أبين، يكون بتأمين محافظة أبين“.

من جانبه، ”رحب قائد قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين العميد عبداللطيف السيد، بقيادة أمن المحافظة، ودعاهم إلى العودة لمقراتهم، وممارسة مهماتهم، في تثبيت الأمن والاستقرار في، وتوحيد الجهود إلى جانب قوات الحزام الأمني“، بحسب بيان ألوية العمالقة.

بدوره، ثمن مدير أمن أبين العميد أبو مشعل الكازمي، ”الجهود المبذولة، في سبيل تثبيت الأمن في المحافظة“، متعهدا بـ“العمل الحثيث على تطهير مناطق أبين، من خلايا الإرهاب والقضاء عليها“.

وجاء هذا الاجتماع، عقب ساعات من بيان أصدرته إدارة أمن محافظة أبين، أعلنت من خلاله، عزم القوات الأمنية والعسكرية، إطلاق ”معركة تطهير شاملة“، ضد التنظيمات المتشددة، المتواجدة في المحافظة.

وقالت إدارة أمن أبين: ”تدعو إدارة أمن أبين، كل شرفاء أبين وقبائلها بمختلف أطياف المجتمع، إلى الوقوف مع أبطال القوات الأمنية والعسكرية بكافة تشكيلاتها، في معركة تطهير أبين من العناصر الإرهابية، ممثله بتنظيم القاعدة، في عملية شامله ستخوضها قواتنا“.

ودعا أمن أبين، عبر بيانه ”قوات الحزام الأمني، والمقاومة الجنوبية، وجميع الوحدات العسكرية ذات الصلة، إلى الانضمام للمشاركة معها في المعركة“، داعيا في الوقت نفسه، إلى ”طي صفحة الخلافات، بينه وبين الحزام الأمني، والعمل جنبا إلى جنب، لاستئصال بذرة الإرهاب“.