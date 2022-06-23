اليمن.. إدارة أمن أبين تعلن عن "عملية تطهير شاملة" ضد عناصر القاعدة

أعلنت إدارة أمن محافظة أبين جنوبي اليمن، عزم القوات الأمنية والعسكرية، إطلاق ”معركة تطهير شاملة“ ضد التنظيمات المتشددة المتواجدة في المحافظة.

وقالت إدارة أمن أبين، في بيان أصدرته مساء الأربعاء: ”تدعو إدارة أمن أبين، كل شرفاء أبين وقبائلها بمختلف أطياف المجتمع، إلى الوقوف مع أبطال القوات الأمنية والعسكرية بكافة تشكيلاتها، في معركة تطهير أبين من العناصر الإرهابية، ممثله بتنظيم القاعدة، في عملية شامله ستخوضها قواتنا“.

ودعا البيان الذي نشتره إدارة أمن أبين عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، ”قوات الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية، وجميع الوحدات العسكرية ذات الصلة، إلى الانضمام للمشاركة معها في المعركة“.

كما دعا في الوقت نفسه إلى ”طي صفحة الخلافات بينه وبين الحزام الأمني“، قائلا ”نشير في بياننا هذا، إلى أن أيادينا ممتدة إلى الحزام الأمني في أبين، لطي الخلافات، وتوحيد الجهود، أسوة ببقية المحافظات، فقد حان الوقت أن تكون أبين موحدة كبيرة كتاريخها الكبير والعظيم، والعمل جنبا إلى جنب، لاستئصال بذرة الإرهاب“.

وتتواجد عناصر تنظيم القاعدة، في عدد من المواقع الجبلية في المحافظات الجنوبية، حيث يقومون بين فترة وأخرى، بتنفيذ هجمات واختطافات، بحق جنود ورجال أمن، وكذا عاملين في منظمات محلية أو خارجية.

وجاء إعلان أمن أبين، حول استعداده لخوض ”معركة شاملة لتطهير“ المحافظة من التنظيمات المتشددة، عقب ساعات من هجوم استهدف حاجزا أمنيا في محافظة شبوة المحاذية، أودى بحياة عدد من الجنود وإصابة آخرين.