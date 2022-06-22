بعد استهداف نقطة أمنية في عتق.. محافظ شبوة يتوعد بـ"رد حاسم" على الهجوم

توعّد محافظ شبوة اليمنية، عوض محمد العولقي، اليوم الأربعاء، بـ“رد حاسم“ على عملية الهجوم المسلح التي شنتها عناصر يشتبه بانتمائها لـ“تنظيم القاعدة“ على حاجز أمني بمدينة عتق، مركز المحافظة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الجنود الأمنيين.

ونشرت الصفحة الرسمية التابعة للسلطة المحلية بمحافظة شبوة، على فيسبوك، بيانًا يتوعّد فيه المحافظ، برد حاسم على العملية الإرهابية الغادرة، التي استهدفت حاجزًا أمنيًا لقوات ”دفاع شبوة“ فجر اليوم، وأسفر عن مقتل 5 جنود وإصابة 7 آخرين، في منطقة ”خمر“ قرب مدخل مدينة عتق الشرقي.

وقال البيان، إن المحافظ العولقي، قام بزيارة تفقدية للموقع المستهدف، اطلع خلالها ”على حيثيات الهجوم الإرهابي الذي نفذته عناصر مجهولة، متعهدًا بملاحقة الإرهابيين وإحالتهم إلى المحكمة والنيابة الجزائية المتخصصة“.

وأكد محافظ شبوة، ورئيس لجنتها الأمنية، أن ”الأعمال الإرهابية الجبانة؛ لن تُثني الأجهزة الأمنية عن القيام بمهامها في مكافحة الإرهاب، والتصدي للتطرف والعنف والإخلال بجهود تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة“.

وأشار إلى أن ”قيادة السلطة المحلية لن تتوانى عن اهتماماتها السامية وتعهداتها الخدمية في مختلف المكاتب التنفيذية، عقب الهجوم الإرهابي المُتنافي مع القيم والمبادئ الإنسانية“.

وأشاد العولقي، بـ“التضحيات الجسورة التي حققها جنود قوات دفاع شبوة في مختلف المحاور الأمنية والعسكرية لها، المُفضية بحماية أمن واستقرار المحافظة من الهجمات الآثمة“.

ودعا الأجهزة العسكرية والأمنية في المحافظة، إلى رفع مستوى التأهب الأمني، ”لتلافي تكرار حدوث مثل تلك الجرائم الإرهابية، وصد المخططات الرامية العابثة بأمن واستقرار المحافظة“.

وباشر مسلحون مشتبه بصلتهم بـ“القاعدة“، فجر الأربعاء، بإطلاق النار على حاجز أمني على مدخل مدينة عتق الشرقي، بعد أن قدموا على متن سيارتين، قبل أن تندلع مواجهات عنيفة بين الجانبين، أدت إلى مقتل 5 جنود وإصابة 7 آخرين، بينهم 4 إصابتهم خطيرة، في حين تمكن الجنود من قتل اثنين من العناصر المهاجمة، وأعطبوا إحدى السيارتين.

وجاء هذا الهجوم المسلح، عقب ساعات فقط على هجوم آخر، لعناصر يشتبه بصلتها بـ“القاعدة“، على عربة عسكرية تابعة لقوات الجيش اليمني، في مديرية أحور، جنوب محافظة أبين المتاخمة لشبوة، أدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة آخرين.