العليمي يعد محتجي عدن بتخفيف الأزمة ويطلب "مزيدا من الوقت"

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الدكتور، رشاد العليمي، اليوم الأربعاء، إنه يتابع الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، خلال الأيام الأخيرة، تنديدًا بارتفاع أسعار الوقود التجاري واستمرار تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية.

وأضاف العليمي في سلسلة تغريدات على ”تويتر“، أنه ”يتابع بألم شديد واهتمام بالغ الاحتجاجات الشعبية في مدينة عدن الحبيبة وأتفهم أسبابها ومبرراتها“، وتابع: ”سنبذل كل جهد لاتخاذ كل ما يمكن عمله، وبذل المزيد من الجهود لأجل الحصول على مساعدات استثنائية عاجلة من أشقائنا للتخفيف من هذه الأزمة الخانقة في قطاع الكهرباء، التي تحتاج إلى تدخلات سريعة بعيدا عن كل فساد وروتين وبيروقراطية عرقلت كل المحاولات السابقة، وكذلك التفكير في خلق الفرص والحلول لمواجهة هذه المعوقات“.

وطالب العليمي المحتجين، بمنح مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ”المزيد من الوقت لمعالجة المشكلة وتجاوز هذه الأزمات المركبة، وسيلزم المجلس الحكومة القيام بواجباتها بطريقة مختلفة عن ما كان في السابق، ليكون الوزير فيها موظفاً في خدمة الشعب، حفظ الله كل مواطن وحفظ الله وطننا الحبيب“.

وتعيش العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، على وقع احتجاجات شعبية غاضبة، أغلق خلالها المحتجون شوارع رئيسة بالإطارات المحترقة والأحجار وأغصان الأشجار، كما أغلقوا طريقًا يؤدي إلى ميناء الزيت بمديرية البريقة، المخصص لرسو ناقلات الوقود الواردة إلى البلاد، وأخرى تقع على مدخل مقر الحكومة اليمنية، في القصر الرئاسي بمنطقة معاشيق بمدينة كريتر.

ويطالب المحتجون مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، بإلغاء الزيادة السعرية الجديدة في أسعار المشتقات النفطية ووضع إصلاحات اقتصادية ملموسة، تتعلق بالوضع المعيشي ووقف انهيار العملة المحلية، إلى جانب تدخلات عاجلة لانتشال الوضع الخدمي المتردي في عدن.