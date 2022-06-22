قتلى وجرحى بهجوم استهدف نقطة أمنية بشبوة

قالت وسائل إعلام محلية وناشطون إن 5 جنود سقطوا وجرح 5 آخرون في هجوم استهدف حاجزًا أمنيًّا في مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة بجنوب اليمن.

وبحسب نا جرى تداوله فإن أكثر من 30 مسلحًا يُعتقد أنهم من تنظيم ”القاعدة“، هاجموا نقطة أمنية لقوات دفاع شبوة على مدخل عتق بشبوة واندلعت اشتباكات بين الطرفين أدت إلى سقوط الضاحايا قبل انسحاب المهاجمين.

وقال مصدر محلي إن الهجوم وقع حوالي الساعه الثانيه والنصف بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي حيث استهدف مسلحون نقطة بن عامر جنوب شرقي عتق وقد تم التصدي لهم من قبل دفاع شبوة واستشهد وجرح عدد من الجنود.