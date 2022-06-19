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اغتيال قيادي حوثي بارز مع اثنين من مرافقيه في صنعاء
تاريخ النشر: 19 يونيو 2022 21:52 GMT
تاريخ التحديث: 19 يونيو 2022 22:10 GMT

اغتيال قيادي حوثي بارز مع اثنين من مرافقيه في صنعاء

أكدت تقارير محلية مساء الأحد، مقتل قيادي حوثي بارز في صنعاء مع اثنين من مرافقيه. وقالت التقارير إن القيادي المدعو أبو فضل يحيى منير الحنمي، لقي مصرعه في عملية

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المصدر: فريق التحرير

أكدت تقارير محلية مساء الأحد، مقتل قيادي حوثي بارز في صنعاء مع اثنين من مرافقيه.

وقالت التقارير إن القيادي المدعو أبو فضل يحيى منير الحنمي، لقي مصرعه في عملية اغتيال، تأتي في إطار حرب الأجنحة بين قيادات ميليشيا الحوثي.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مطلعة، أن الحنمي لقي مصرعه بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين في منطقة جولة الجمنة، على طريق مطار صنعاء الدولي، حيث لاذ المسلحون بالفرار بعد تنفيذ العملية.

ويعد الحنمي من أبرز قادة المليشيات في مديرية بني حشيش، حيث اتهمت قبائل بني حشيش قيادات حوثية بالوقوف وراء عملية الاغتيال.

وتأتي عملية التصفية بالتزامن مع تصاعد حدة الخلافات بين أجنحة الحوثي في صنعاء.

وتتمثل أجنحة الميليشيات الحوثية، بين التيار الحوثي العقائدي، الذي ينتمي إلى محافظة صعده، والتيار الحوثي الآخر، الذي كانت تعمل أغلب قيادته ضمن نظام الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.

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