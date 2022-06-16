رئيس "القيادي اليمني" يطالب بتحقيق عاجل لكشف ملابسات اغتيال صحفي في عدن

وجه رئيس المجلس القيادي الرئاسي في اليمن رشاد العليمي بفتح وإجراء التحقيقات العاجلة؛ للكشف عن ملابسات الحادث الإجرامي الذي استهدف الصحفي صابر الحيدري، وأودى بحياته و2 من رفاقه.

وتعرض الصحفي صابر الحيدري، مساء الأربعاء، لاستهداف متعمد، من خلال تفجير سيارته عبر عبوة ناسفة زرعت بها في وقت سابق من استخدامه لها، والتي انفجرت أثناء مروره في شارع التسعين بمنطقة كابوتا في مديرية المنصورة بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

جاء ذلك وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية ”سبأ“، خلال اتصال هاتفي أجراه العليمي، اليوم الخميس، مع وزير الدولة محافظ عدن أحمد حامد لملس، للاطلاع على الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن، وملابسات التفجير الإرهابي الذي أودى بحياة الصحفي صابر الحيدري، وعدد من زملائه.

وبحسب ”سبأ“، فقد وجه الرئيس العليمي بإجراء التحقيقات العاجلة حول ملابسات التفجير الغادر، الذي يستهدف إسكات الحقيقة، وإشاعة خطابات التضليل والخرافة التي تعتاش عليها جماعات العنف والإرهاب، وعلى رأسها الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني“، بحسب الوكالة.

وأعرب العليمي عن تعازيه لعائلة الصحفي صابر الحيدري وزملائه، وللأسرة الصحفية اليمنية“.

وكانت وزارة الإعلام قد أدانت في وقت سابق من اليوم الخميس، بأشد العبارات، الحادث الذي استهدف الصحفي صابر الحيدري، متهمة ميليشيات الحوثي الانقلابية بوقوفها خلف تلك الجريمة.

وقال وزير الإعلام ‏اليمني معمر الإرياني، عبر سلسلة تغريدات أوردها فجر اليوم الخميس على حسابه في موقع ”تويتر“: ندين ونستنكر بأشد العبارات جريمة اغتيال الصحفي صابر نعمان الحيدري الموظف في وزارة الإعلام وعمل ميسر ومتعاون مع عدد من وسائل الإعلام، بانفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارته، أثناء مروره في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن“.

ولفت الإرياني إلى أنه قد ”غادر صنعاء في العام 2017، بعد التضييق عليه من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية“.

و‏أكد الإرياني أن ”الجريمة الإرهابية التي تأتي بعد أشهر من استهداف مماثل للصحفي محمود العتمي وزوجته الصحفية رشا الحرازي، تؤكد أن الصحفيين ومراسلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية باتوا هدفا لميليشيات الحوثي، وأن استهدافهم الممنهج هذا يهدف لبث الرعب في نفوسهم، ومنعهم من أداء رسالتهم من المناطق المحررة.

2-الجريمة الارهابية التي تأتي بعد أشهر من استهداف مماثل للصحفي محمود العتمي وزوجته الصحفية رشا الحرازي، تؤكد أن الصحفيين ومراسلي وسائل الاعلام العربية والاجنبية باتوا هدفا لمليشيا الحوثي، وأن استهدافهم الممنهج هذا يهدف لبث الرعب في نفوسهم ومنعهم من اداء رسالتهم من المناطق المحررة pic.twitter.com/Vg9GBrSQ9R — معمر الإرياني (@ERYANIM) June 15, 2022

وطالب الوزير اليمني بموقف دولي واضح تجاه الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بحق الصحفيين، وقال: ”نطالب بموقف دولي واضح إزاء هذه الجريمة النكراء، وكل الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية بحق الصحفيين، من قتل واختطاف وإخفاء قسري، ونفي وتهجير ونهب للممتلكات“.

وتقدم الإرياني، في ختام حديثه، بتعازيه لأسرة الصحفي، قائلا: ”‏نعزي أسرة الصحفي صابر نعمان الحيدري وزملائه، وكافة الوسط الصحفي والإعلامي، بهذا المصاب الأليم“.