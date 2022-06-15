مقتل مراسل صحفي بتفجير سيارته في عدن

أعلنت مصادر أمنية يمنية انفجار مركبة تعود لصحفي، فجر اليوم الخميس، في مديرية المنصورة شمال غرب العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن، فيما قُتل سائقها، وأُصيب آخرون، في حين لا تزال النيران تشتعل في المركبة.

وأفاد مصدر أمني لـ“إرم نيوز“، بأن المعلومات الأولية تفيد أن عبوة ناسفة زُرعت في السيارة التي انفجرت بالقرب من حاجز أمني في نهاية شارع التسعين بمديرية المنصورة، واحترق سائقها، وتناثرت أشلاؤه في أرجاء الموقع.

وأكد المصدر أنه وفقًا للمعلومات الأولية، فإن السيارة المستهدفة تعود لصحفي يمني يعمل مراسلًا لإحدى القنوات الصينية، ويدعى صابر الحيدري، لافتًا إلى أن قوات الأمن والبحث الجنائي توجهت على الفور لموقع الانفجار لجمع الاستدلالات.

وذكر المصدر الأمني أن الانفجار خلّف قتيلًا واحدًا على الأقل وهو سائق المركبة، بحسب الإحصاءات الأولية، فيما تشير مصادر محلية إلى وجود قتيلين إضافة إلى جرحى سقطوا في الإنفجار.

ولفت المصدر الأمني إلى أن الشواهد الأولية تفيد بتورط الحوثيين في الحادثة، التي جاءت بعد أشهر من حادثة مشابهة استهدفت صحفيًا يمنيًا، وزوجته الصحفية، في ساحل أبين في مدينة عدن.