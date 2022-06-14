المبعوث الأممي يعلن عدم تلقيه ردا حوثيا بشأن فتح طرقات تعز

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ، الثلاثاء، إنه لم يتلق ردا حتى الآن من مليشيات الحوثيين، بشأن مقترحه المتعلق بفتح الطرقات تدريجيًا في مدينة تعز المحاصرة، ومناطق يمنية أخرى.

وأكد غروندبرغ، في إحاطته التي قدمها الثلاثاء، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، أن رد الحكومة اليمنية بشأن مقترحه، كان إيجابيًا ومشجعًا، وأنه لا يزال ينتظر رد مليشيات الحوثيين.

وأضاف أنه ”بعد جولتين من المداولات حول الخيارات المطروحة من كل جانب، قدمت للأطراف مقترحًا لفتح الطرق تدريجيًا في تعز وأماكن أخرى“.

وقال غروندبرغ إنّه ”من الضروري“ أن تتيح الهدنة التي جدّدت بداية حزيران/يونيو لمدة شهرين ”التخفيف من معاناة سكان تعز“، مذكّراً بأنّ حرية تنقّل سكّانها ”مقوّضة بشكل كبير“ منذ سنوات بسبب الصراع.

ومدينة تعز المحاطة بالجبال والتي يبلغ عدد سكانها حوالى 600 ألف نسمة، معزولة عن العالم إلى حدّ كبير منذ العام 2015.

وأشار غروندبرغ إلى أن الهدنة اليمنية لا تزال صامدة، بعد انقضاء شهرين ونصف، شهد اليمن خلالها انحسارًا في العمليات القتالية، على الرغم من استمرار الأطراف اليمنية في الإبلاغ عن انتهاكات.

وذكر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، أنه على الرغم من سريان الهدنة، إلا أن أعداد ضحايا الألغام الأرضية في ازدياد مستمر.

وتطرق غروندبرغ، في أحاطته إلى موافقة لجنة التنسيق العسكرية المكونة من ممثلين عسكريين عن الحكومة اليمنية وآخرين عن قيادة القوات المشتركة لدول التحالف العربي، وممثلين عن مليشيات الحوثيين، على الاجتماع بشكل شهري، وإنشاء غرفة تنسيق مشتركة لمعالجة القضايا الهامة في وقتها المناسب.

وأكد شروعه في مفاوضات مع الأطراف اليمنية على المسارين، الأمني والاقتصادي. معربًا عن أمله في أن يسير ذلك في اتجاه التوصل إلى تسوية سياسية.

ولم يتطرق مبعوث الأمم المتحدة في إحاطته، إلى نتائج زيارته التي أنهاها الخميس الماضي إلى صنعاء للتشاور مع قيادة مليشيات الحوثيين حول المقترحات التي قدمها بشأن فتح الطرقات بمدينة تعز وغيرها من المناطق.

وتوقفت الثلاثاء الماضي، الجولة الثانية من المشاورات الجارية في العاصمة الأردنية عمّان بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثيين برعاية الأمم المتحدة، بشأن فتح الطرقات والمعابر في مدينة تعز والمحافظات الأخرى، بعد أن تذرع وفد الحوثيين بعدم قدرته على اتخاذ القرار بشأن المقترحات الأممية الجديدة، وهو دفع غروندبرغ إلى نقل مقترحاته بنفسه إلى صنعاء.