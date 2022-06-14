الحكومة اليمنية تعرب عن احتجاجها على فيلم وثائقي عرضته قناة ألمانية

أعربت الحكومة اليمنية، عن احتجاجها على فيلم وثائقي عرضته قناة ألمانية، تناول الحرب التي تشهدها اليمن، منذ انقلاب ميليشيات الحوثي على السلطة الشرعية في البلاد، في شهر سبتمبر/ أيلول من العام 2014.

وعرضت قناة دي دبليو الوثائقية (دويتشه فيله)، وهي قناة ألمانية تنطق باللغة العربية، الأحد الماضي، فيلما وثائقيا حمل اسم (حرب اليمن القذرة)، قالت عنه الحكومة اليمنية، إنه ”تناول نظرة أحادية للأحداث، وتعمد إغفال الكثير من حقائق الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي على الدولة والشعب“.

وجاء اعتراض واحتجاج الحكومة اليمنية، من خلال رسالة وجهها وزير إعلامها معمر الإرياني، إلى مدير القناة الألمانية، وأبان عن ذلك، عبر سلسلة تغريدات أوردها مساء الثلاثاء، على حسابه الرسمي في موقع ”تويتر“.

‏وقال الإرياني: ”بناء على حق الرد، وجهنا رسالة للسيد Peter Limbourg مدير قناة دويتشه فيله، احتجاجا على الفيلم الوثائقي الذي بثته القناة بتاريخ 12 يونيو، بعنوان ”حرب اليمن القذرة“، والذي تجاوز حقيقة الحرب وأسبابها وتوصيفها، بحسب القوانين المحلية والدولية، وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216“.

1-بناء على حق الرد وجهنا رسالة للسيد Peter Limbourg مدير قناة دويتشه فيله، احتجاجا على الفلم الوثائقي الذي بثته القناة بتاريخ 12 يونيو بعنوان "حرب اليمن القذرة" والذي تجاوز حقيقة الحرب واسبابها وتوصيفها بحسب القوانين المحلية والدولية وقرارات مجلس الامن وعلى رأسها القرار 2216 — معمر الإرياني (@ERYANIM) June 14, 2022

‏وبحسب الإرياني، فقد: ”تناول الفيلم، نظرة أحادية للأحداث في اليمن، وتعمد إغفال الكثير من حقائق الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، على الدولة والشعب اليمني، منذ 21 سبتمبر 2014، واستخدامها السلاح والعنف، أداة لتحقيق مكاسب سياسية، والانقلاب على كل ما توافق عليه اليمنيون، في مؤتمر الحوار الوطني الشامل“.

2-تناول الفلم نظرة أحادية للأحداث في اليمن، وتعمد اغفال الكثير من حقائق الحرب التي شنتها ميلشيا الحوثي الارهابية على الدولة والشعب اليمني منذ 21 سبتمبر 2014، واستخدامها السلاح والعنف اداة لتحقيق مكاسب سياسية والانقلاب على كل ما توافق عليه اليمنيين في مؤتمر الحوار الوطني الشامل — معمر الإرياني (@ERYANIM) June 14, 2022

‏وأكد الوزير اليمني أن الفيلم تضمن ”اتهامات في غاية الخطورة للحكومة وأعضاء فيها، وقيادات المحافظات، بدون أدلة وأسس، ودون التواصل مع الحكومة، وإعطائها الفرصة للتوضيح وتفنيد تلك الإدعاءات، ودون الإستماع إلى وجهة نظر أخرى، وهذا لا يتفق مع أبسط قواعد العمل الإعلامي، والحق في الاستماع للرأي الأخر، والرد والتوضيح“.

3-تضمن الفلم اتهامات في غاية الخطورة للحكومة وأعضاء فيها وقيادات المحافظات،بدون أدلة وأسس ودون التواصل مع الحكومة واعطائها الفرصة للتوضيح وتفنيد تلك الادعاءات، ودون الاستماع الى وجهة نظر أخرى، وهذا لا يتفق مع ابسط قواعد العمل الإعلامي والحق في الاستماع للرأي الاخر والرد والتوضيح — معمر الإرياني (@ERYANIM) June 14, 2022

‏وأشار في سياق حديثه، إلى أن ”تلك الإدعاءات والإتهامات، وتصوير الحرب بغير حقيقتها، وتوفير منصة لقيادات ميليشيات الحوثي، التي وصفتها قرارات مجلس الأمن بالجماعة الإرهابية، يمثل ضررا حقيقيا على الشعب اليمني، ويرسل رسائل سلبية تشجعها على التمادي في سلوكها العنيف والإجرامي، ولا يسهم في الجهود الدولية الحثيثة للتهدئة والسلام“.

4-تلك الادعاءات والاتهامات وتصوير الحرب بغير حقيقتها وتوفير منصة لقيادات ميلشيا الحوثي التي وصفتها قرارات مجلس الامن بالجماعة الإرهابيةيمثل ضررا حقيقيا على الشعب اليمني ويرسل رسائل سلبيةتشجعها على التمادي في سلوكها العنيف والاجرامي،ولا يسهم في الجهود الدوليةالحثيثة للتهدئةوالسلام — معمر الإرياني (@ERYANIM) June 14, 2022

‏ولفت معمر الإرياني، إلى أنه: ”انطلاقا من التقدير والاحترام الذي نحمله للقناة ولألمانيا الصديقة، على المستويين الرسمي والشعبي، نعبر عن اعتراضنا على بث الفيلم، الذي كال الاتهامات والتشهير دون أي أدلة، ودون إعطاء الكيانات الرسمية والأشخاص، فرصة للدفاع عن أنفسهم، في خلل ليس فقط في الجانب الإعلامي فقط، بل والقانوني“.

5-انطلاقا من التقدير والاحترام الذي نحمله للقناة ولألمانيا الصديقة، على المستويين الرسمي والشعبي، نعبر عن اعتراضنا على بث الفلم الذي كال الاتهامات والتشهير دون أي ادلة ودون إعطاء الكيانات الرسمية والأشخاص فرصة للدفاع عن انفسهم، في خلل ليس فقط في الجانب الإعلامي فقط بل والقانوني — معمر الإرياني (@ERYANIM) June 14, 2022

‏وتابع الإرياني: ”نعبر عن تطلعنا، لقيام القناة بإجراءاتها التي تكفل تلافي هذا الخلل، وإزالة الضرر الذي ألحقه بث الفيلم، كما نوجه الدعوة للقناة، للاستماع لمزيد من التوضيحات والإجابات على الاستفسارات والقضايا التي تود الاستفسار عنها، من قبل الجهات الرسمية اليمنية“.

6-نعبر عن تطلعنا لقيام القناة بإجراءاتها التي تكفل تلافي هذا الخلل وإزالة الضرر الذي الحقه بث الفلم، كما نوجه الدعوة للقناة للاستماع لمزيد من التوضيحات والاجابات على الاستفسارات والقضايا التي تود الاستفسار عنها من قبل الجهات الرسمية اليمنية — معمر الإرياني (@ERYANIM) June 14, 2022

‏واختتم الإرياني حديثه بالقول إنه ”تم إيصال الرسالة للسيد Peter Limbourg مدير قناة دويتشه فيله، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية اليمنية وسفارة اليمن لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، وننتظر التجاوب، عملا بحق الرد، وحرصا على إظهار الحقيقية، وتعزيزا لمبدأ المصداقية والمهنية التي عرفت بها القناة“.