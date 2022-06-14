اليمن.. مقتل رجل الأعمال محسن الرشيدي ونجله بنيران مسلحين

قُتل رجل الأعمال اليمني محسن صالح الرشيدي، ونجله وحفيده، بنيران مسلحين في مدينة يافع بمحافظة لحج جنوبي اليمن، يوم الثلاثاء.

وقالت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“، إن ”المسلحين أطلقوا النار على رجل الأعمال محسن صالح الرشيدي، ونجله علي وحفيده نصر، أثناء تواجدهم داخل سيارة في سوق أكتوبر في منطقة لبعوس التابعة لمدينة يافع“.

وأشارت المصادر إلى أن الواقعة أسفرت عن إصابة 7 آخرين بعضهم من حراس رجل الأعمال الرشيدي، وكذلك أصيب مواطنون صادف أن تواجدوا في موقع الحادثة.

وتحدثت مصادر أخرى، عن أن من أقدم على قتل رجل الأعمال ومن كانا معه، شخص واحد فقط، وأن قوات الحزام الأمني التي سارعت بالانتشار في محيط وموقع الجريمة، تمكنت من إلقاء القبض عليه، دون وجود تأكيد رسمي حول ذلك.

ولم تعرف حتى اللحظة أسباب ودوافع العميلة الجنائية، إذ لم يصدر أي تصريح رسمي من قبل الجهات المختصة يوضح التفاصيل حول الواقعة.

وفي الوقت ذاته، ألمحت مصادر إلى وجود ”مشاكل وخلافات“ بين رجل الأعمال الرشيدي وأشخاص آخرين حول قطعة أرض.

ويعد محسن الرشيدي من رجال الأعمال البارزين في مدينة يافع، ويمتلك مركز المحمل التجاري الذي يتواجد في سوق أكتوبر الذي وقعت فيه الجريمة، كما أنه يمتلك فندقا سياحيا كبيرا في منطقة لبعوس.

ويغلب على المجتمع اليمني الطابع القبلي، ويمتلك كثير من المواطنين أسلحة خاصة بهم، مما زاد عمليات الاغتيال والقتل واندلاع الاشتباكات.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قُتل 8 مسلحين قبليين، وأُصيب نحو 14 آخرين بجراح، إثر اشتباكات مسلحة اندلعت بين قبيلتين يمنيتين شمال البلاد، بسبب نزاع بينهما.

واندلعت المواجهات المسلحة بشكل عنيف بمختلف أنواع الأسلحة، بين قبيلتي ”سفيان“ و“ذو محمد“ اللتين تقطنان قرب الحدود الفاصلة بين محافظتي عمران والجوف، شمال البلاد، بعد تجدد النزاع بينهما حول أحقية سيطرة كل قبيلة على منطقة ”العادي“.

وتفصل منطقة ”العادي“ بين مديرية ”حرف سفيان“ التابعة إداريًا لمحافظة عمران، ومديرية ”خراب المراشي“ بمحافظة الجوف، طبقًا لما ذكرته وسائل إعلام محلية، وناشطون يمنيون.

وبحسب ما تداوله الإعلام اليمني، فإن النزاع بين القبيلتين ”كان خاملًا خلال الأعوام الأخيرة، إلا أنه تجدد بصورة عنيفة، متسببًا بمقتل 8 قبليين، وإصابة نحو 14 آخرين، من الطرفين، قبل أن تتوقف المواجهات بعد وساطات قبلية“.