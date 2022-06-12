رشاد العليمي يدعو إلى دور عربي فاعل لإنهاء الانقلاب الحوثي

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، يوم الأحد، إلى دور عربي فاعل لمواجهة التحديات المحدقة بالأمة، وفي مقدمتها نصرة الشعب اليمني، وحقه في استعادة دولته، وإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“، أكد العليمي في كلمته التي ألقاها في جلسة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، على أهمية دور المنظمات والهيئات الإقليمية، وفي مقدمتها جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربي، والاعتماد عليها في صناعة السلام والدفاع عن مصالح الشعوب جنبا إلى جنب، مع منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وأشاد بدور الجامعة العربية وموقفها الموحّد إلى جانب اليمن وقضاياه العادلة، كما أعرب عن ثقته بمواصلة هذا الدور الرائد في مناصرة ودعم الشعب اليمني، بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية والإمارات ومجلس التعاون لدول الخليج العربي، الذين كان لهم أعظم الأثر في منع انهيار الدولة، وصمود الجبهة المقاومة للنفوذ الإيراني في اليمن والمنطقة.

وأشار الدكتور رشاد العليمي إلى أهمية مضاعفة الضغط من أجل دفع ميليشيات الحوثي للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الهدنة الأممية، وفي مقدمتها فتح معابر تعز والمدن الأخرى، وإنقاذ الناقلة صافر من الانهيار والتسبب بكارثة بيئية غير مسبوقة للدول المطلة على البحر الأحمر، والإفراج عن الأسرى والمحتجزين، ودفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها.

وحذّر العليمي من ”التخادم الصريح بين عملاء إيران والتنظيمات الإرهابية في اليمن“، قائلا إنه ”ينذر بموجة جديدة من الهجمات والدمار، خصوصا بعدما أفرجت ميليشيات الحوثي عن العديد من المحكومين بقضايا إرهابية“.

وأكد أن استمرار الهجمات العابرة للحدود، من شأنها أن تمثّل أخطر تهديد لإمدادات الطاقة العالمية من دول الجوار التي لطالما حرصت على أمن واستقرار اليمن وإنهاء معاناة شعبه.

وتطرق العليمي إلى ”الكلفة الباهظة للحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي للعام الثامن على التوالي، ومخاطر دعم النظام الإيراني لهذه الجماعة المارقة على أمن المنطقة، وخطوط الملاحة الدولية في واحد من أهم الممرات التجارية في العالم“.

وأشاد العليمي بقرار الجامعة العربية على مستوى المندوبين، بإدراج جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية، داعيًا ”الدول العربية إلى تفعيل هذا القرار بصورة عاجلة من أجل ردع الانتهاكات الفظيعة بحق الشعب اليمني، وتجفيف موارد تمويل هذه الميليشيات الإرهابية“.