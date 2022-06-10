اليمن.. العليمي في القاهرة لبحث التنسيق الأمني والعسكري

بدأ رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي، مساء اليوم الجمعة، زيارة إلى القاهرة تستغرق عدة أيام، يبحث خلالها “ التنسيق الأمني والعسكري بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة“، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“.

وقالت الوكالة إن ”الرئيس العليمي، وأعضاء مجلس القيادة، سيلتقون الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وعددًا من المسؤولين المصريين؛ لبحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها، والمستجدات اليمنية، بما في ذلك الجهود الإقليمية والدولية الرامية لإحلال السلام، وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني التي تزداد تفاقما مع تعنت الميليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني“.

وأعرب العليمي عن أمله بأن ”تسهم الزيارة إلى القاهرة في التنسيق الأمني والعسكري بين الدولتين، لمواجهة التحديات المشتركة والمخاطر التي تهدد أمن وسلامة الملاحة العالمية بين مضيق باب المندب وقناة السويس“.

ولدى وصوله مطار القاهرة الدولي، أعرب الرئيس العليمي، في تصريح لوكالة ”سبأ“، عن ”سعادته والوفد المرافق له بزيارة مصر، التي كانت على الدوام خير مدافع عن قضايا أمتنا العربية والإسلامية“.

وأشاد رئيس مجلس القيادة اليمني بموقف ”القاهرة خلال أعوام الحرب في اليمن، والتي فجرتها الميليشيات الحوثية“.

وقال إن ”استضافة مصر لأكثر من مليون يمني، سواء بالإقامة والاستقرار المؤقت بسبب ظروف الحرب أو العلاج، والتعليم، تجسد المكانة المائزة للعلاقات التاريخية العريقة بين البلدين والشعبين، وصولا إلى المواقف الدبلوماسية المصرية الفاعلة في المحافل الإقليمية والدولية المساندة لجهود استعادة الدولة، ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة“.

ويرافق العليمي خلال الزيارة أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزبيدي، وسلطان العرادة، وعبدالله العليمي، وعثمان مجلي، وفرج البحسني.

وغادر رئيس مجلس القيادة اليمني في وقت سابق العاصمة البحرينية المنامة، بعد 3 أيام من زيارة رسمية التقى خلالها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وعددا من المسؤولين البحرينيين ضمن جولته المستمرة في المنطقة، والتي ستشمل دولة قطر.

وكان رشاد العليمي أعلن من المنامة أن ”مجلس القيادة اليمني على عهده وثقته المطلقة بوقوف الأشقاء في تحالف دعم الشرعية ومجلس التعاون الخليجي إلى جانب إصلاحاته الاقتصادية، والخدمية، والسياسية والعسكرية، على طريق استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب الحوثي“.