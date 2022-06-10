يمنيون يتحدون الحوثيين في صنعاء ويهدمون أسوارهم المستحدثة بمدينة "الحمدي"‎‎

هدم مواطنون يمنيون، اليوم الجمعة، أسوارًا بنتها ميليشيات ”الحوثيين“ بقوة السلاح، للاستيلاء على مساحات مخصصة لبناء حدائق وساحات ألعاب للأطفال، في العاصمة اليمنية صنعاء.

ونقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصورًا، يظهر فيها مواطنون بمناطق ”سعوان“ و“مدينة الحمدي“ شرق العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثيين، وهم يهدمون الأسوار التي قامت الميليشيات ببنائها قبل أكثر من أسبوعين، بحماية عناصر مسلحة.

وقالت مصادر محلية في صنعاء لـ“إرم نيوز“، إن أهالي مدينة ”الرئيس الحمدي“ أطاحوا بالأسوار التي بنتها ميليشيات الحوثيين، قبل أن تأتي عربات عسكرية تابعة“ للحوثيين“ إلى المنطقة، وسط أجواء متوترة تشهدها المدينة التي شيدت قبل نحو 40 عامًا.

وكان أهالي المدينة، أصدروا بيانًا قبل أيام، يشكون فيه من ”اعتداءات غير مبررة، تقوم بها ميليشيات الحوثيين ممثلة بمكتب الأوقاف والإرشاد الخاضع لسيطرتهم، عبر استباحة المساحات الخضراء الصغيرة داخل المدينة“.

أهالي الأحياء السكنية بمنطقة #سعوان بـ #صنعاء، يقومون بهدم الأسوار المستحدثة التي بنتها مليشيات #الحوثيين قبل نحو أسبوعين للاستيلاء على المساحات المخصصة لبناء حدائق وألعاب الأطفال#إرم_نيوز #اليمن pic.twitter.com/RK5wGtE5o9 — إرم نيوز (@EremNews) June 10, 2022

وبحسب البيان، فإن أهالي المدينة وقعوا ضحية مرتين، إذ قام ”البنك اليمني للإنشاء والتعمير بالاحتيال، والإخلال بشروط العقد، قبل أن يستفرد مكتب الأوقاف بتلك المساحات، ويعفي البنك من مسؤولياته والتزاماته تجاه أراضي الأوقاف التي استأجرها وأظهر إزاءها الكثير من فساده“.

وقال الإعلامي اليمني، عبدالكريم المدي، في تغريدة على ”تويتر“: ”أهالي مدينة الحمدي في سعوان في العاصمة صنعاء يهدمون أسوار اللصوص الحوثيين الذين أقاموها قبل أيام بغرض نهب مواقف السيارات ومداخل البيوت ومتنفساتها في المدينة، وهكذا سيسقط الإرهاب الحوثي الفاسد العنصري بإرادة شعبية وهبة أحرار اليمن الشجعان“.

وقالت الناشطة الحقوقية، سونيا صالح، في تعليقها على الحادثة عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”لا بد أن ينهض الشعب يومًا وينفجر بركان الغضب، وستكون نهايتك وخيمه يا حوثي، وعلى يد هذا الشعب الذي صبر عليك الكثير والكثير“.

واستولت ميليشيات ”الحوثيين“، عبر الأعوام الماضية على عدد من الممتلكات العامة والخاصة والعقارات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بواسطة قيادات وعناصر نافذة، تحت عدة مسميات.

وقبل أكثر من أسبوعين، قامت الميليشيات ببناء أسوار حول المساحات الخضراء، في ”الحمدي“، بقوة السلاح بعد اعتراض الأهالي، بذريعة تبعيتها لمكتب وزارة الأوقاف.

وبنيت ”الحمدي“ العام 1977، في عهد الرئيس اليمني الراحل، إبراهيم الحمدي، وهي مخصصة لموظفي القطاع العام وصغار الموظفين، وبمخطط مدني يخصص مساحات فارغة، كمواقف للسيارات ومساحات خضراء وحدائق ألعاب، على أن تشملها المرحلة الثانية من عملية البناء التي لم تتم.