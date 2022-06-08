إحصائيات يمنية: ميليشيات الحوثي ترتكب 3707 خروقات للهدنة خلال 65 يوما

أشارت إحصائيات يمنية رسمية إلى أن إجمالي خروقات ميليشيات الحوثي للهدنة الأممية بلغ (3707) خروقات، منذ أن دخلت الهدنة حيز التنفيذ في 2 أبريل/ نيسان الماضي، ولغاية 5 يونيو/ حزيران الجاري.

وأورد الإحصائية الأولى وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، وتضمنت الفترة بين 2 أبريل وحتى 31 مايو، حيث بلغت (3243) خرقا.

فيما أورد الإحصائية الثانية حساب المركز الإعلامي للقوات اليمنية المسلحة على موقع ”تويتر“، وتضمنت الفترة بين 1 وحتى 5 من يونيو الحالي، حيث بلغت (464) خرقا.

وبذلك، يصل إجمالي الخروقات حسب الإحصائيتين الرسميتين إلى (3707) خروقات.

وقال الإرياني في سلسلة تغريدات على حسابه الشخصي في ”تويتر“، مساء الثلاثاء: ”واصلت ميليشيات الحوثي خروقاتها خلال شهري الهدنة، بإجمالي (3243) خرقا للفترة من 2 أبريل وحتى 31 مايو، في محافظات (مأرب، تعز، الجوف، حجة)، وتنوعت بين هجمات بالطيران المسير، والصواريخ البالستية والمدفعية، والأسلحة المتوسطة والخفيفة، وتعزيزات عسكرية، واستحداث مواقع وزراعة الألغام“.

2-واصلت مليشيا الحوثي خروقاتها خلال شهري الهدنة، باجمالي (3243) خرق للفترة من 2 أبريل وحتى 31 مايو 2022 في محافظات "مأرب، تعز، الجوف، حجة"، تنوعت بين هجمات بالطيران المسير، والصواريخ البالستية والمدفعية، والاسلحة المتوسطة والخفيفة، وتعزيزات عسكرية، واستحداث مواقع وزراعة الالغام — معمر الإرياني (@ERYANIM) June 7, 2022

‏وأضاف الوزير اليمني: ”ورغم عدم التزام ميليشيات الحوثي الإرهابية، بتنفيذ الجزء المتعلق بها، وتوريد إيرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، لصالح دفع مرتبات موظفي الدولة، فقد بلغ عدد السفن الواصلة للميناء خلال الفترة من 1 أبريل وحتى 31 مايو (18) سفينة، محملة باجمالي كميات (763,387) طن متري“.

3-ورغم عدم التزام مليشيا الحوثي الإرهابية بتنفيذ الجزء المتعلق بها وتوريد ايرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة لصالح دفع مرتبات موظفي الدولة، فقد بلغ عدد السفن الواصلة للميناء خلال الفترة من 1 ابريل وحتى 31 مايو 2022 (18) سفينة محملة باجمالي كميات (763,387) طن متري — معمر الإرياني (@ERYANIM) June 7, 2022

‏وأضاف معمر الإرياني: ”بلغ عدد الرحلات المغادرة والواصلة إلى مطار صنعاء الدولي، للفترة من 16 مايو حتى 1 يونيو (6) رحلات، استفاد منها (2424) مواطنا، رغم محاولات ميليشيات الحوثي وضع العراقيل والعقبات أمام إعادة تشغيل المطار، إلا أن الحكومة قدمت عددا من التنازلات، التزاما بمسؤولياتها أمام المواطنين، والتخفيف من معاناتهم“.

4-بلغ عدد الرحلات المغادرة والواصلة الى مطار صنعاء الدولي للفترة 16 مايو 1 يونيو (6)رحلات استفاد منها (2424) مواطن رغم محاولات مليشيا الحوثي وضع العراقيل والعقبات امام إعادة تشغيل المطار، إلا أن الحكومة قدمت عدد من التنازلات التزاما بمسئولياتها امام المواطنين والتخفيف من معاناتهم — معمر الإرياني (@ERYANIM) June 7, 2022

‏ولفت الإرياني إلى أن، ”الحكومة ترجمت التزامها بتنفيذ بنود الهدنة، ودعم الحل السلمي للأزمة، وإنجاح جهود المبعوث الأممي، وإنهاء معاناة اليمنيين، عبر وقف إطلاق النار وتسهيل وصول سفن المشتقات النفطية لميناء الحديدة، وإعادة تشغيل مطار صنعاء“، متابعا ”في المقابل رفضت ميليشيات الحوثي تنفيذ أي من التزاماتها التي نصت عليها الهدنة“.

1-ترجمة الحكومة التزامها بتتفيذ بنود الهدنة ودعم الحل السلمي للازمة وانجاح جهود المبعوث الأممي وإنهاء معاناةاليمنيين،عبر وقف اطلاق النار وتسهيل وصول سفن المشتقات النفطية لميناء الحديدة واعادة تشغيل مطار صنعاء،في مقابل رفض مليشيا الحوثي تنفيذ اي من التزاماتها التي نصت عليها الهدنة — معمر الإرياني (@ERYANIM) June 7, 2022

‏وأكد على أنها: ”تواصل رفض كل المقترحات التي قدمها المبعوث الدولي والوفد الحكومي في مشاورات الأردن، بشأن رفع الحصار عن تعز، معلنة نيتها اتخاذ إجراءات أحادية ذات طابع عسكري، وتفاقم المعاناة الإنسانية، لتؤكد مضيها في انتهاج، سياسة العقاب والإبادة الجماعية، بحق أبناء المحافظة“.

5-في المقابل تواصل مليشيا الحوثي رفض كل المقترحات التي قدمها المبعوث الدولي والوفد الحكومي في مشاورات الاردن بشأن رفع الحصار عن تعز، معلنة نيتها اتخاذ إجراءات احادية ذات طابع عسكري وتفاقم المعاناة الانسانية، لتؤكد مضيها في انتهاج سياسة العقاب والابادة الجماعية بحق أبناء المحافظة — معمر الإرياني (@ERYANIM) June 7, 2022

‏ونوه الإرياني في ختام حديثه إلى أن ”المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي، مطالبون بممارسة ضغوط حقيقية وفاعلة على ميليشيات الحوثي الإرهابية، للانصياع لجهود التهدئة، وإحلال السلام، ورفع الحصار فورا عن تعز، والتوقف عن استغلال الهدنة كمحطة لتعويض خسائرها، وترتيب صفوفها، استعدادا لجولة جديدة من الحرب“.

6-المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي مطالبين بممارسة ضغوط حقيقية وفاعلة على مليشيا الحوثي الإرهابية للانصياع لجهود التهدئة واحلال السلام، ورفع الحصار فورا عن تعز، والتوقف عن استغلال الهدنة كمحطة لتعويض خسائرها وترتيب صفوفها استعدادا لجولة جديدة من الحرب — معمر الإرياني (@ERYANIM) June 7, 2022

إلى ذلك، قال المركز الإعلامي للقوات اليمنية المسلحة، في بيان له، أصدره مساء الإثنين الماضي: ”‏ارتكبت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران (464) خرقا للهدنة الأممية، خلال الفترة من (1- 5 يونيو)، وذلك في جبهات الضالع وأبين وتعز والحديدة وحجة والجوف ومأرب“.

وعدد إعلام الجيش اليمني تلك الخروقات، حيث قال: ”‏توزّعت بين (155) خرقا، في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و (118) خرقا، في جبهات محور حجة، و (116) خرقا، في جبهات محور تعز، و 60 خرقا، جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و (8) خروقات في جبهات محور الضالع، و (6) خروقات في جبهات محافظة الجوف، وخرق واحد في جبهة ثرة بمحور أبين“.

‏وتنوعت تلك الخروقات بين ”استهداف مواقع الجيش في الجبهات المذكورة بصواريخ الكاتيوشا، وبإطلاق النار من عربات بي إم بي والمدفعية والعيارات المختلفة، وبالطائرات المسيّرة المفخخة، فيما استهدفت منازل المواطنين في الأحياء الشرقية لمدينة تعز بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة“.

وذكر بيان الجيش اليمني: ”‏وخلال الفترة المذكورة، أحبطت قوات الجيش أكثر من (6) محاولات تسلل لمجاميع حوثية مسلّحة، باتجاه مواقع عسكرية مهمة، منها 3 محاولات إلى مواقع عسكرية، في جبهة مقبنة بمحور تعز، وإلى مواقع في جبهتي حرض، وبني حسن غرب حجّة“.